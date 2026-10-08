شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در محل نمایشگاه‌های بین المللی شهر تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری امروز پنج‌شنبه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد. ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری ۱۹-۱۶ مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. در نمایشگاه امسال بیش از ۴۰۰ غرفه برای نمایش ظرفیت‌های استان‌ها تدارک دیده شده و ۵۰ غرفه به استارتاپ‌ها و حوزه‌های فناوری اختصاص یافته است.
همچنین ۵۰۰ نفر در قالب ۴۰ گروه آوا‌ها و موسیقی مناطق مختلف ایران را به نمایش خواهند گذاشت. در آیین افتتاحیه این نمایشگاه، سرود «ای ایران،‌ای مرز پرگهر» با نقش‌آفرینی اقوام مختلف ایرانی به اجرا درآمد. غرفه‌های استان لرستان باحضور پرشور دهیاران، گروه‌های آیینی و موسیقی محلی و نخبگان و تولیدکنندگان حوزه روستا در سالن شماره ۱۱ نمایشگاه بین المللی تهران راه اندازی گردید و تا روز ۱۹مهرماه آماده بازدید مهمانان عزیز لرستانی است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در تهران

برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در تهران

برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری

برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در تهران

برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری در تهران

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برچسب ها: برگزاری نمایشگاه ، سوژه خبری ، نمایشگاه روستایی
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