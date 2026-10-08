رئیس‌جمهور کره جنوبی بر آزمایش یک سلاح هایپرسونیک نظارت کرد؛ سامانه‌ای که سئول آن را یک «دارایی راهبردی» می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور این کشور، بر آزمایش یک سلاح هایپرسونیک با قابلیت مانور نظارت کرده است؛ سامانه‌ای موشکی که با سرعت بسیار بالا و در ارتفاع پایین پرواز می‌کند.

این آزمایش کره جنوبی چند روز پس از آن انجام شد که کره شمالی اعلام کرد کیم جونگ اون ، رهبر این کشور، نیز بر آزمایش یک موشک هایپرسونیک میان‌برد نظارت کرده است.

دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی این موشک را یک «دارایی راهبردی» برای این کشور توصیف کرد و گفت این سامانه به دلیل برخورداری از سرعت بسیار بالا و مسیر‌های پروازی غیرقابل پیش‌بینی، قادر است اهداف را به‌صورت غافلگیرکننده مورد اصابت قرار دهد.

دفتر رئیس‌جمهور کره جنوبی اعلام کرد لی پس از دریافت گزارش موفقیت‌آمیز بودن آزمایش، از پژوهشگران موشکی در یک موسسه دولتی خواست توسعه و استقرار این سامانه را با سرعت بیشتری دنبال کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره جنوبی ، کره شمالی ، موشک هایپرسونیک
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