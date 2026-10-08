باشگاه خبرنگاران جوان - تمرینات تیم ملی پاراشنا جمهوری اسلامی ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های ورزشی تحت مدیریت شرکت توسعه، میزبان تمرینات تیم ملی پاراشنا در روند آماده‌سازی این تیم برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا است.

برگزاری اردو‌ها و تمرینات تیم‌های ملی در مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شرکت توسعه، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت این زیرساخت‌ها برای پشتیبانی از ورزش قهرمانی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای آماده‌سازی ملی‌پوشان انجام می‌شود.

تیم ملی پاراشنا نیز با استفاده از امکانات استخر قهرمانی آزادی، تمرینات خود را برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دنبال می‌کند.