تمرینات تیم ملی پاراشنا برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در استخر مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تمرینات تیم ملی پاراشنا جمهوری اسلامی ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، در استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های ورزشی تحت مدیریت شرکت توسعه، میزبان تمرینات تیم ملی پاراشنا در روند آماده‌سازی این تیم برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا است.

برگزاری اردو‌ها و تمرینات تیم‌های ملی در مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شرکت توسعه، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت این زیرساخت‌ها برای پشتیبانی از ورزش قهرمانی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای آماده‌سازی ملی‌پوشان انجام می‌شود.

تیم ملی پاراشنا نیز با استفاده از امکانات استخر قهرمانی آزادی، تمرینات خود را برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ دنبال می‌کند.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، تیم ملی پاراشنا ، پاراشنا
خبرهای مرتبط
پاراشناگر ایران هفتم جهان شد
ایران با ۲ پاراشناگر در مسابقات جهانی سنگاپور/ سهمیه‌های ایران بیشتر می‌شود؟
️مسابقات سری جهانی پاراشنا ژاپن؛ پایان کار ایران با کسب ۴ طلا و یک برنز
ملی‌پوش پاراشنا رکورد ملی را در مسابقات جهانی شکست
آخرین حضور شاهین ایزدیار در ورزش حرفه‌ای
۵ سهمیه برای ایران در مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
حجت کریمی و علی خطیر به کمیته اخلاق احضار شدند
ترکیب احتمالی استقلال و تراکتور در بازی امروز پنج شنبه ۱۶ مهر
تارتار: محکوم به بردن صنعت نفت آبادان هستیم/ پیوستن اورونوف به استقلال شایعه است
سقوط یک پله‌ای تیم ملی فوتبال با ژنرال در رتبه بندی فیفا/ صدای پای کانگورو‌ها می‌آید
مراسم بدرقه ملی‌پوشان پاراتکواندو برگزار شد
دنیامالی: آکادمی آوان ظرفیت میزبانی از اردو‌های تیم‌های فوتبال ملی ایران را دارد
نوری: ما پابه‌پای پرسپولیس می‌جنگیم/ اعتصابی در کار نبود
ورزش روستایی و عشایری در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی
آخرین اخبار
تراکتور صفر - استقلال صفر/ گزارش لحظه به لحظه
تارتار: محکوم به بردن صنعت نفت آبادان هستیم/ پیوستن اورونوف به استقلال شایعه است
نوری: ما پابه‌پای پرسپولیس می‌جنگیم/ اعتصابی در کار نبود
۶ مهر؛ یادآور حماسه شهدای نیروی دریایی سپاه در دفاع از خلیج فارس
ورزش روستایی و عشایری در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی
دوومیدانی ناشنوایان ایران با ۱۲ مدال به کار خود پایان داد
دنیامالی: آکادمی آوان ظرفیت میزبانی از اردو‌های تیم‌های فوتبال ملی ایران را دارد
مراسم بدرقه ملی‌پوشان پاراتکواندو برگزار شد
حجت کریمی و علی خطیر به کمیته اخلاق احضار شدند
سقوط یک پله‌ای تیم ملی فوتبال با ژنرال در رتبه بندی فیفا/ صدای پای کانگورو‌ها می‌آید
دستیابی طارق عبیات به مدال طلای دوی ۴۰۰ متر با مانع
ترکیب احتمالی استقلال و تراکتور در بازی امروز پنج شنبه ۱۶ مهر
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
لیونل مسی: همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آرژانتین تنگ شده است
علیرضا بیرانوند به کمیسیون پزشکی رفت
نکونام: تمام تمرکزم روی موفقیت تراکتور است/ آنالیز و شناخت کافی از استقلال داریم
مطهری: رامین رضاییان تا ۶ هفته از تمرینات دور خواهد بود
پدرو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد