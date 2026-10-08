دومین آئین نکوداشت امیرپازواری با شعار امیر، صدای ماندگار، هویت ایرانی و فرهنگ تبری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - خاطره مقدس زاده بخشدار رودبست شهرستان بابلسر و رئیس ستاد برگزاری آئین نکوداشت امیر پازواری Tگفت: آئین نکوداشت امیرپازواری سال ۱۴۰۵ با رویه‌ای متفاوت از سال گذشته و با شعار امیر، صدای ماندگار، هویت ایرانی و فرهنگ تبری برگزار می‌شود.

h, افزود: امسال ما از سوم مهرماه در ۶ روستای بخش رودبست برنامه‌های دومین آئین نکوداشت امیر پازواری، شاعر و عارف تبری زبان قرن نهم را با اجرای بازی‌های بومی محلی، امیری خوانی، موسیقی‌های سنتی، بازارچه صنایع دستی و پخت غذا‌های محلی و سنتی آغاز کردیم.

مقدس‌زاده در ادامه گفت: آئین اصلی نکوداشت امیرپازواری، عصر روز جمعه ۱۷ مهرماه در تالار پارسیان بخش رودبست برگزار می‌شود و ما منتظر حضور همه علاقمندان هستیم. این برنامه شامل امیری شناسی، امیری خوانی و موسیقی‌های سنتی خواهد بود.

بخشدار رودبست با بیان اینکه ما در مدت برگزاری آئین نکوداشت امیر پازواری توانستیم نام این چهره فرهنگی ماندگار را در سطح روستا‌ها و بخش رودبست، پررنگ جلوه دهیم، افزود: هدف از برگزاری این آئین ارج نهادن به مقام والای عارف و شاعر قرن نهم هجری منطقه پازوار، امیر پازواری است که به خاطر غفلت ما در تاریخ کم رنگ شده و همچنین افزایش نشاط اجتماعی در سطح روستا‌ها و حفظ و اعتلای فرهنگ بومی محلی منطقه و مازندران می‌باشد.

 

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برچسب ها: زبان تبری ، آیین نکوداشت
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برگزاری دومین آئین نکوداشت امیرپازواری + فیلم
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