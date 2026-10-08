نخبگان چهارمحال و بختیاری باید از بیان مسئله به میدان حل مسئله وارد شوند

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - جعفر مردانی در نشست با نخبگان استان به مناسبت روز ملی نخبگان، سرمایه انسانی را یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه دانست و اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت ارزشمند دانشگاهیان، پژوهشگران، متخصصان، جوانان نخبه، کارآفرینان و صاحبان ایده برخوردار است و باید این ظرفیت در مسیر حل مسائل استان به‌کار گرفته شود.

وی افزود: نگاه مدیریت استان به نخبگان باید حمایتی و مبتنی بر اثرگذاری آنان در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و حل مسائل باشد و برای مسائل پیچیده استان، استفاده از دانش تخصصی، ایده‌های نو و راهکار‌های مبتنی بر داده ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مسائل اولویت‌دار استان در حوزه‌های آب، کشاورزی، انرژی، محیط‌زیست، اقتصاد و اشتغال، گردشگری، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانش‌بنیان، تصریح کرد: این مسائل فقط مربوط به دستگاه‌های اجرایی نیست و همه ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان باید برای آنها راهکار ارائه کنند.

مردانی ادامه داد: انتظار از دانشگاه و جامعه نخبگانی صرفاً تولید مقاله نیست، بلکه باید بخشی از مسائل استان به پروژه، راهکار اجرایی و تصمیم قابل اجرا تبدیل شود.

وی با تأکید بر نقش بنیاد نخبگان استان در ایجاد پیوند میان ظرفیت علمی و مسائل واقعی استان گفت: باید از یک سو نقشه ظرفیت‌های نخبگانی و از سوی دیگر نقشه مسائل استان تدوین و این دو ظرفیت به یکدیگر متصل شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز باید مسائل واقعی و اولویت‌دار خود را در اختیار بنیاد نخبگان قرار دهند تا از ظرفیت دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و صاحبان ایده برای حل آنها استفاده شود.

مردانی با اشاره به ضرورت جلوگیری از خروج سرمایه انسانی از استان گفت: نخبه زمانی در استان ماندگار می‌شود که احساس کند برای دانش، تخصص، ایده و توانمندی او میدان فعالیت و اثرگذاری وجود دارد.

وی تأکید کرد: نتیجه نشست‌های نخبگانی نباید صرفاً به گفت‌و‌گو ختم شود، بلکه باید مشخص شود چه مسائلی قرار است حل شود، چه ظرفیت‌هایی برای حل آنها وجود دارد، کدام دستگاه متولی است و مسیر تبدیل ایده به اقدام چگونه خواهد بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بتوانیم دانش را به تصمیم، تصمیم را به اقدام و اقدام را به نتیجه تبدیل کنیم، آن زمان می‌توان گفت از ظرفیت نخبگان استان به معنای واقعی استفاده شده است.