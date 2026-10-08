قشمی گفت: شناسایی و معرفی بنگاه‌های پیشرو، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بهبود خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان در بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین‌زاده قشمی، مدیرکل روابط عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت و دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، با اعلام آغاز فراخوان بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: این رویداد پس از ربع قرن برگزاری، به یکی از برنامه‌های مهم ملی در زمینه شناسایی و معرفی بنگاه‌های پیشرو در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تبدیل شده و امسال وارد بیست‌وپنجمین دوره خود می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت افزود: در این دوره، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی متقاضی در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد و بنگاه‌های واجد شرایط در همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معرفی و با اعطای گواهینامه و تندیس‌های ملی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

زاده قشمی هدف از برگزاری این فراخوان را ترویج و گسترش فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، شناسایی و معرفی بنگاه‌های پیشرو، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بهبود خدمات پس از فروش و افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان عنوان کرد و گفت: این فرآیند با ایجاد فضای رقابتی میان بنگاه‌های اقتصادی، زمینه ارتقای عملکرد واحدهای تولیدی و خدماتی و تقویت رویکرد مسئولانه آنها در قبال حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت اضافه کرد: حضور بنگاه‌های اقتصادی در این فرآیند، علاوه بر فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد آنها در حوزه حقوق مصرف‌کنندگان، فرصتی برای معرفی بنگاه‌های برتر و الگوسازی در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات خواهد بود.

برچسب ها: سازمان حمایت ، مصرف کنندگان
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