معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت: پس از شکست دشمن در میدان نظامی، تمرکز آنها بر جنگ شناختی و افکار عمومی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داده است هرجا جهاد مردم‌پایه شکل گرفته و مردم در میدان حضور داشته‌اند، ظرفیت‌های بزرگی ایجاد شده و امروز نیز جهاد تبیین به حضور همه اقشار جامعه نیاز دارد.

سردار یدالله جوانی در نشست قرارگاه جهاد تبیین هرمزگان، جهاد تبیین را یکی از مهم‌ترین جهاد‌های روزگار کنونی دانست و بیان کرد: دشمن با استفاده از ابزار‌های جنگ شناختی تلاش می‌کند جامعه ایران را با چالش مواجه کند.

وی با اشاره به تأکیدات امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت جهاد تبیین افزود: در برابر جنگ شناختی دشمن، جهاد تبیین مطرح شده است و امروز، پس از شکست دشمن در عرصه نظامی، تمرکز اصلی آنها بر جنگ شناختی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی قرار گرفته است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند ایران را تصرف کند و در منطقه برای خود جای پا ایجاد کند، اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و دشمن مجبور شد از منطقه فاصله بگیرد.

جوانی هدف از تشکیل قرارگاه ملی جهاد تبیین را به میدان آوردن همه ظرفیت‌های کشور و استان‌ها برای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: جهاد تبیین باید با مشارکت همه ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی دنبال شود.

وی با تشریح مفهوم جهاد اظهار کرد: هنگامی که از جهاد سخن می‌گوییم، در مقابل مؤمنان، دشمنان قرار دارند و امروز جریان استکبار جهانی، آمریکا، برخی دولت‌های اروپایی و دولت‌های مرتجع منطقه در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران افزود: جهاد تبیین، جهاد در میدان مبارزه با دشمن با رویکرد تبیینی است؛ بنابراین ابزار آن موشک و سلاح نیست، بلکه آگاهی‌بخشی، روشنگری و تبیین واقعیت‌ها برای جامعه است.

جوانی با اشاره به مفاهیم قرآنی درباره وعده الهی به مجاهدان گفت: اگر جامعه حق جهاد را ادا کند، خداوند وعده داده است که در جبهه آنان باشد و یاری‌شان کند.

وی ادامه داد: امروز نیز شاهد اتفاقاتی هستیم که برای بسیاری قابل تصور نبود؛ تحولات مربوط به تنگه هرمز و ضرباتی که به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد شده، از جمله موضوعاتی است که می‌توان آنها را در چارچوب این وعده‌های الهی مورد توجه قرار داد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران با تأکید دوباره بر مردم‌پایه بودن جهاد تبیین اظهار کرد: همان‌گونه که امام خمینی (ره) از ابتدای انقلاب مردم را به میدان آورد و انقلاب با حضور مردم به پیروزی رسید، در عرصه‌های مختلف نیز هرگاه جهاد به شکل مردم‌پایه دنبال شده، آثار آن نمایان بوده است.

جوانی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: هنگامی که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کرد، امام خمینی (ره) بر نقش مردم و ضرورت حضور عمومی در دفاع از کشور تأکید کردند و همین رویکرد، دفاع مقدس را به دفاعی مردمی تبدیل کرد.

وی خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس اقشار مختلف مردم از دانش‌آموز و دانشجو گرفته تا معلم، کشاورز، روستایی و شهری در میدان حضور پیدا کردند و هزاران نفر از همین اقشار به شهادت رسیدند.