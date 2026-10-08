باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، با اشاره به وزش باد شدید در بخش‌هایی از کشور گفت: این شرایط جوی از شمال استان مرکزی آغاز شده و به سمت جنوب‌غرب تهران، البرز و مسیر شمال‌شرق تهران گسترش یافته است.

وی افزود: بیشترین سرعت ثبت‌شده باد در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی(ره) به ۸۴ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

ضیائیان با بیان اینکه این شرایط جوی طی مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: نهایتاً تا یک ساعت آینده از شدت وزش باد کاسته خواهد شد.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد:پیش از وقوع این شرایط، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده بود و دستگاه‌های مربوطه نیز در جریان وضعیت جوی قرار داشتند.

وی همچنین درباره وضعیت فردا گفت: برای فردا نیز احتمال تداوم یا وقوع شرایط ناپایدار جوی در برخی مناطق وجود دارد و جزئیات آن در اطلاعیه‌های هواشناسی اعلام خواهد شد.