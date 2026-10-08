باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز پنجشنبه اعلام کرد که فرودگاه ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، هدف قرار گرفته است.

سریع در بیانیه‌ای تاکید کرد که فرودگاه ریاض با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته و این موشک به هدف اصابت کرده و موجب وارد شدن خسارت و در پی آن، اختلال در تردد هوایی فرودگاه شده است.

سریع بار دیگر به تمامی شرکت‌های هواپیمایی جهان هشدار داد که از ادامه انجام پرواز در حریم هوایی عربستان خودداری کنند، زیرا این مناطق به «صحنه عملیات نظامی یمن» تبدیل شده‌اند. او حریم هوایی مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره را از این هشدار مستثنی کرد.

سریع همچنین به تمامی کارکنان، کارشناسان، مهندسان و کارگران شاغل در تاسیسات نفتی عربستان هشدار داد که در مکان‌هایی که از سوی نیرو‌های مسلح یمن به‌عنوان اهداف نظامی تعیین شده‌اند، حضور نداشته باشند تا جانشان به خطر نیفتد؛ چه این مکان‌ها پیش‌تر هدف قرار گرفته باشند و چه اهداف جدیدی باشند.

برخاستن دود از فرودگاه ریاض

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و سه منبع گزارش داد که امروز پنجشنبه، از یک هواپیمای متوقف‌شده در فرودگاه ریاض دود بلند شده است. با این حال، مقامات سعودی تاکنون به‌طور رسمی وقوع این حادثه را تایید نکرده‌اند.

این دومین عملیات اعلام‌شده نیرو‌های مسلح یمن علیه فرودگاه ملک خالد در ریاض در روز جاری است. سریع پیش‌تر نیز صبح امروز اعلام کرده بود که این فرودگاه با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته و در پی آن، تردد هوایی مختل شده است.

منبع: المیادین