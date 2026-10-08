باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طی روز‌های اخیر، فرانسه با موجی از اعتراضات دانش‌آموزی در سراسر کشور وارد بحران شده است؛ معترضان خواستار بهبود شرایط آموزشی و رسیدگی دولت به کمبود نیروی انسانی هستند که حدود یک دهه ادامه داشته است.

اعتراضات از یک دبیرستان در منطقه پاریس در اواسط سپتامبر آغاز شد و به‌سرعت به جنبشی سراسری تبدیل شد. وزارت کشور فرانسه اعلام کرد روز سه‌شنبه بیش از ۲۵۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند که ۵۶ هزار نفر از آنها در پاریس بودند؛ این بزرگ‌ترین روز اعتراضات تاکنون بوده است. در همین حال، برگزارکنندگان شمار معترضان را ۴۵۰ هزار نفر اعلام کردند.

این اعتراضات موجب اختلال گسترده در فعالیت مدارس، بازداشت و درگیری شده است. پلیس برای مقابله با جمعیت عمدتاً نوجوان معترض از گاز اشک‌آور و دیگر تجهیزات کنترل شورش استفاده کرده که خشم والدین و معلمان را برانگیخته و باعث پیوستن آنها به اعتراضات شده است.

این اعتراضات تازه‌ترین چالش برای امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه محسوب می‌شود. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه چهارشنبه شب در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد دولت تا پایان ماه اقدامات جدیدی را ارائه کند.

چرا دانش‌آموزان فرانسوی اعتراض می‌کنند؟

بسیاری از دانش‌آموزان دبیرستانی می‌گویند وضعیت محیط آموزشی در فرانسه مناسب نیست؛ از فرسودگی ساختمان‌ها گرفته تا کمبود نیروی انسانی. بر اساس نظرسنجی یک اتحادیه معلمان دبیرستان، بیش از نیمی از مدارس فرانسه امسال با کمبود نیرو مواجه هستند.

کمبود نیروی انسانی در آموزش عمومی فرانسه نزدیک به یک دهه است ادامه دارد. ناتوانی مزمن در جایگزین کردن معلمان غایب یا استخدام معلم جایگزین باعث شده برخی دانش‌آموزان صد‌ها ساعت از آموزش خود را از دست بدهند.

دانش‌آموزان همچنین از کلاس‌های شلوغ شکایت دارند و از ساختمان‌های فرسوده، وجود حشرات و موش و کلاس‌هایی که عایق‌بندی مناسبی ندارند و در برابر تغییرات دما آسیب‌پذیرند، انتقاد می‌کنند. این مشکل به‌ویژه در موج‌های اخیر گرما محسوس بوده است.

رودی کویی‌وییه، دانش‌آموزی در حومه پاریس در این خصوص گفت: «تابستان‌ها دما به ۳۵ درجه می‌رسد و ما در هر کلاس حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر هستیم؛ واقعاً غیرقابل تحمل است».

دانش‌آموزان و حامیان آنها هفته‌هاست به خیابان‌ها آمده‌اند، زیرا معتقدند دولت برای حل این مشکلات اقدام کافی نکرده است. وزارت آموزش قرار است سال آینده ۱.۲ میلیارد یورو بودجه اضافی دریافت کند، اما احزاب مخالف می‌گویند این مبلغ برای جبران تورم نیز کافی نیست.

دانش‌آموزان چه می‌خواهند؟

بسیاری از معترضان خواستار استخدام گسترده معلم و دستیار آموزشی هستند. دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، خواستار تعمیر و بازسازی فوری ساختمان‌های مدارس هستند.

برخی اصلاحات آموزشی اخیر باعث افزایش ساعات حضور در مدرسه شده و روز‌های تحصیلی گاهی از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۶ عصر ادامه دارد؛ مسئله‌ای که بسیاری از دانش‌آموزان آن را طاقت‌فرسا می‌دانند.

موضوع دیگری که دانش‌آموزان درباره آن نگرانی دارند، یک سامانه ملی برای ورود به آموزش عالی است. دانش‌آموزان می‌توانند از طریق این سامانه حداکثر ۱۰ دانشگاه یا مرکز آموزشی را انتخاب کنند و نمرات و نتایج آزمون‌هایشان نیز در درخواست آنها لحاظ می‌شود. با این حال، نحوه ارزیابی درخواست‌ها برای بسیاری روشن نیست و منتقدان خواستار لغو یا اصلاح این روند هستند.

اعتراضات چه پیامد‌هایی داشته است؟

از زمان آغاز اعتراضات در ماه گذشته، صد‌ها مدرسه در سراسر فرانسه تعطیل شده‌اند. اگرچه بیشتر اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده، برخی تجمعات با تخریب و خشونت همراه شده است. وزیر آموزش فرانسه اعلام کرده تاکنون بیش از ۵ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

همچنین بیش از ۲۰۰ نفر از زمان آغاز اعتراضات دانش‌آموزی زخمی شده‌اند؛ به گفته وزیر آموزش این کشور، برخی در حوادث و برخی نیز در جریان درگیری‌ها آسیب دیده‌اند.

چرا دولت فرانسه نگران گسترش اعتراضات است؟

اگرچه بیشتر معترضان زیر ۱۸ سال هستند و در فرانسه حق رأی ندارند، دولت ادامه اعتراضات را تهدیدی برای نظم عمومی می‌داند؛ به‌ویژه اکنون که والدین، معلمان و گروه‌های مختلف نیز در حمایت از دانش‌آموزان به اعتراضات پیوسته‌اند.

دولت همچنین نگران شکل‌گیری چیزی است که از آن با عنوان «ائتلاف خشم» یاد شده؛ یعنی پیوند نارضایتی‌های مختلف پس از یک دهه ریاست‌جمهوری مکرون که می‌تواند اعتراضات دانش‌آموزی را به جنبشی اجتماعی گسترده‌تر تبدیل کند.

منبع: سی بی اس