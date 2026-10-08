معاون وزیر اقتصاد در خصوص افزایش کالابرگ گفت: در کمیسیون اقتصادی دولت و میان دستگاه‌های اقتصادی درباره این موضوع گفت‌وگو و تصمیم‌گیری شده و در آیین‌نامه تدوین‌شده، نحوه شناسایی، تأمین منابع و زمان اجرای آن به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با تکذیب مخالفت وزارت اقتصاد با تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها، گفت: اصل تخفیف قطعی است و چند سناریو درباره میزان و نحوه اعمال آن به دولت ارائه شده که تصمیم نهایی دولت در این زمینه ملاک عمل خواهد بود.

زمانیان درباره وضعیت تخفیف پنج‌دلاری خوراک پالایشگاه‌ها که در قانون برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار کرد: این گزاره که وزارت اقتصاد مخالف تخفیف است، گزاره‌ای کذب بود که برخی در رسانه‌ها مطرح کردند.

وی افزود: بحث تعیین نرخ خوراک و تخفیفی که در این زمینه داده می‌شود، بر اساس میزان تکالیف دستوری، میزان بدهی‌ها و برخی موارد دیگر تعیین می‌شود که این شاخص‌ها در پالایشگاه‌های مختلف متفاوت است. بر همین اساس، میانگینی تعیین می‌شود که مبنای تعیین میزان تخفیف قرار می‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصل تخفیف محل اختلاف نبوده است، تصریح کرد: برخی صراحتاً اعلام کردند که وزارت اقتصاد به دنبال صفر کردن تخفیف است، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد و اصل تخفیف مورد تأکید است.

زمانیان ادامه داد: درباره میزان تخفیف نیز سناریوهای مختلفی مطرح شده و این سناریوها به دولت ارائه شده است. همه این سناریوها حاوی درصدی از تخفیف هستند و تصمیمی که دولت ابلاغ خواهد کرد، مبتنی بر اصل تخفیف خواهد بود.

وی تأکید کرد: اصل تخفیف قطعی است و موضوع مورد بحث، میزان تخفیف و نحوه اعمال آن برای پالایشگاه‌های مختلف است که تا جایی که اطلاع دارم درباره آن تصمیم‌گیری شده، اما منتظر ابلاغ هستیم.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هدف این است که آنچه درست و قانونی است، محقق شود؛ به این معنا که مطلقاً نباید حقی از پالایشگاه‌ها تضییع شود و از سوی دیگر نیز نباید به درآمد حاصل از فروش نفت که درآمد ملی کشور است، اجحافی وارد شود.

زمانیان با اشاره به تجربه وزارت اقتصاد در موضوع هزینه انتقال خوراک نیز گفت: چند ماه پیش که موضوع هزینه انتقال خوراک مطرح بود، وزارت اقتصاد در این زمینه کمک کرد و تصمیمی گرفته شد که در راستای منافع پالایشگاه‌ها بود، چرا که آن تصمیم نیز درست بود. در موضوع فعلی نیز همین رویکرد دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: تصمیم نهایی باید قانونی و مبتنی بر واقعیت باشد؛ نه کمتر و نه بیشتر، نه بیشتر به نفع پالایشگاه و نه کمتر به نفع آنها.

زمان بازگشایی نمادهای پالایشی

زمانیان درباره زمان بازگشایی نمادهای پالایشی نیز گفت: این موضوع در اختیار بورس است و تصمیم‌گیری درباره زمان بازگشایی بر عهده بورس خواهد بود.

افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار اجرای دستگاه‌های متولی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه درباره افزایش اعتبار کالابرگ و وعده اجرای نرخ‌های جدید از این ماه گفت: در کمیسیون اقتصادی دولت و میان دستگاه‌های اقتصادی درباره این موضوع گفت‌وگو و تصمیم‌گیری شده و در آیین‌نامه تدوین‌شده، نحوه شناسایی، تأمین منابع و زمان اجرای آن به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار شده است.

وی افزود: درباره اصل افزایش اعتبار کالابرگ و تعیین گروه‌های هدف، تصمیم‌گیری انجام شده و فرآیند مربوط به آن نیز به انجام رسیده است، اما از آنجا که اجرای طرح به دستگاه‌های متولی تفویض شده، این دستگاه‌ها متناسب با زمان تأمین منابع و داده‌های مورد نیاز، نسبت به ابلاغ و اجرای آن اقدام خواهند کرد.

زمانیان گفت: دستگاه متولی اجرای بخش مربوط به افزایش مبلغ کالابرگ برای اقشار مختلف جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و من در حال حاضر در جریان جزئیات زمان اجرای آن از سوی این وزارتخانه نیستم.

 

برچسب ها: کالابرگ ، پالایش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
لطفا مبلغ کالا برگ را افزایش ندهید ! چون شما نمی توانید
مبلغ واقعی را تصویب کنید و ،،،،،،،،،،،،،،!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
چه منبعی بهتر از حقوق نجومی مسولین محترم؟؟؟
از حقوقتون کم کنید بدید به ملت
چی میشه
۰
۴
پاسخ دادن
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