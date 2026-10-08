فرماندار سلماس گفت: ۶ مدرسه جدید الحداث سلماس در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - محمد فتحی فرماندار سلماس در جریان بازدید میدانی از مدارس جدیدالحداث روستاهای یالقوزآغاج، شکریازی، با اشاره به روند اجرای پروژه‌های آموزشی گفت: عملیات عمرانی ۶ باب مدرسه جدیدالاحداث در شهرستان سلماس با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در حال اجراست.

وی افزود: با تداوم روند اجرایی پروژه‌ها، پیش‌بینی می‌شود این ۶ مدرسه طی یک ماه آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد تا دانش‌آموزان این مناطق بتوانند در فضاهای آموزشی مناسب، ایمن و استاندارد به تحصیل بپردازند.

فتحی گفت: مدارس کانکسی سلماس به ۶ باب رسیده و امیدواریم با همت دولت، ستاد اجرای فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان مدارس سنگی حذف و مدارس جدید جایگزین آنها شود.

برچسب ها: مدرسه تازه ساخت ، فرماندار سلماس
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