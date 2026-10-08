رئیس جمهور اوکراین از سفر قریب‌الوقوع تیم مذاکره‌کننده این کشور به آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید تیم مذاکره‌کننده این کشور روز جمعه یا شنبه برای انجام گفت‌و‌گو‌ها به آمریکا سفر خواهد کرد.

زلنسکی که در شمال اوکراین، در کنار دیوید لَمی، وزیر خارجه انگلیس با خبرنگاران صحبت می‌کرد، از آمریکا خواست «فشار بر روسیه را افزایش دهد» و با اقداماتی از قبیل تحریم مسکو یا کمک مالی به کی‌یف، سبب شود روسیه به میز مذاکره بیاید. 

زلنسکی گفت: «تیم ما امروز در اروپاست و فردا یا پس‌فردا در ایالات متحده خواهد بود. امیدوارم پیام‌های مناسب منتقل شود».

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفت نمی‌توان از یک سو درباره پروژه‌های اقتصادی آینده با روسیه مذاکره کرد و از سوی دیگر مدعی شد که اوکراین در «شرایط سیاسی دشوار» قرار دارد.

زلنسکی گفت: «اوکراین در یک موقعیت دشوار دیپلماتیک قرار ندارد. کل اقتصاد او [ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه] را متوقف کنید. دهان روسیه را کاملاً ببندید. با فروش محصولاتتان به آنها کمک نکنید. سلاح‌های آنها را تحریم کنید. استارلینک را برای ما، برای اوکراین، باز کنید».

پیش از این، روبیو در مصاحبه‌ای با روزنامه یونانی «اکاتی‌مرینی» گفته بود که جنگ روسیه و اوکراین در حال حاضر در یک «بن‌بست راهبردی» قرار دارد و «به نظر نمی‌رسد چشم‌اندازی برای دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره وجود داشته باشد».

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین ، مذاکرات صلح
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