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فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم

در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تلاش ترامپ برای حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره همزمان با فاصله‌گرفتن برخی نامزد‌های این حزب از او و سیاست‌هایش دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ با برگزاری تجمع‌های انتخاباتی و سفر به ایالت‌های مختلف، شخصاً برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه وارد میدان شده و از رأی‌دهندگان خواسته است با حفظ اکثریت حزب در کنگره، از عملکرد دولتش حمایت کنند.

با این حال، برخی نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های حساس انتخاباتی، در برخی سیاست‌ها از ترامپ فاصله گرفته یا ارتباط خود با او را کمتر برجسته کرده‌اند؛ رویکردی که در آستانه رأی‌گیری، میزان تأثیرگذاری حضور ترامپ بر رقابت‌های کنگره را به یکی از محورهای اصلی انتخابات تبدیل کرده است.

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