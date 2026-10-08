باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ با برگزاری تجمع‌های انتخاباتی و سفر به ایالت‌های مختلف، شخصاً برای حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه وارد میدان شده و از رأی‌دهندگان خواسته است با حفظ اکثریت حزب در کنگره، از عملکرد دولتش حمایت کنند.

با این حال، برخی نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های حساس انتخاباتی، در برخی سیاست‌ها از ترامپ فاصله گرفته یا ارتباط خود با او را کمتر برجسته کرده‌اند؛ رویکردی که در آستانه رأی‌گیری، میزان تأثیرگذاری حضور ترامپ بر رقابت‌های کنگره را به یکی از محورهای اصلی انتخابات تبدیل کرده است.