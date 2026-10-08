باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و ذوب آهن اصفهان امروز ساعت ۱۶ در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

ترکیب نساجی

علیرضا جعفرپور، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع زاده، بهروز نوروزی فرد، علیرضا آراسته، علی نصیری، پوریا رضازاده، امیرمسعود سرآبادانی، علی اصغر اعرابی، جواد آقایی‌پور، افشین صادقی.

سرمربی: سعید دقیقی

ترکیب ذوب‌آهن

داود نوشی صوفیانی، آرش قادری، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، ابوالفضل حسینی‌فر، امیرحسین جدی، محمود قائدرحمتی، پویا مختاری، امین جهان کهن، رحمان جعفری، امید لطیفی.

سرمربی: عبدالله ویسی

در دقیقه ۱۸ بازی، توپ ارسالی علی شجاعی بازیکن ذوب آهن از روی ضربه ایستگاهی به درون محوطه جریمه میزبان رسید. علیرضا جعفرپور با خروج و دفع اشتباه باعث شد توپ جلوی پای رحمان جعفری قرار بگیرد و این مهاجم نیز با یک ضربه بغل پای ساده توپ را به گل تبدیل کند.

در دقیقه ۳۵ بازی، سرآبادانی برای نساجی موفق به گلزنی شد که این گل پس از بازبینی صحنه گل به کمک سیستم کمک داور ویدیویی (VAR) رد شد

در دقیقه ۸۲ بازی، علی اصغر اعرابی از روی نقطه کرنر توپ را به دهانه دروازه ذوب آهن فرستاد و امیرمسعود سرآبادانی با یک پرش و ضربه سر، نتیجه را به تساوی کشاند.

در دقیقه ۸۵ بازی، روی اشتباه مرگبار علیرضا جعفرپور در خروج از دروازه، علیرضا کاظمی که تازه به زمین آمده بود، توپ را در اختیار گرفت و دروازه خالی را باز کرد اما بعد از بازبینی صحنه، خطای او روی دروازه‌بان گرفته شد و گل پذیرفته نشد.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. با این تساوی، نساجی ۹ امتیازی شد و در رده هشتم جدول قرار گرفت. ذوب آهن نیز با ۷ امتیاز در رده سیزدهم ایستاد.