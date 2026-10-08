باشگاه خبرنگاران جوان -دوازدهمین همایش بین المللی شمس و مولانا با حضور شمس ومولانا پژوهان داخلی وخارجی(۱۶و۱۷مهر۱۴۰۵) در مجتمع فرهنگی وآموزشی بوتراب خوی در حال برگزاری است.

دکتر شهین اعوانی دبیر همایش در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بیش از ۶۰ مقاله با محوریت جنگ و صلح از دیدگاه شمس به دبیر خانه همایش ارسال شد ه بود که از این میان ۴۰ مقاله انتخاب شده اند، که از این تعداد مقاله، حدودا ۳۰ مقاله در طی ۲ روز بصورت حضوری و آنلاین ارائه میشود.

اعوانی افزود: مقاله های انتخابی این همایش با محوریت جنگ وصلح از کشورهای آلمان ۱ مقاله ،ترکیه ۵ مقاله ، گرجستان ۱ مقاله ومقاله هایی ازشهرهای ایران از جمله :تهران ، اصفهان ، کرج ، شیراز،تبریز ،ارومیه ،سلماس وخوی هستند که در این دوروز ارائه می شود..

دبیرهمایش اظهار داشت : در این همایش ۳۰ نفر از شمس ومولانا پژوهان داخلی وخارجی ابعاد مختلف شخصیت شمس ومولانا در زمان و جنگ وصلح وتاثیرات پیوند معنوی این دو شخصیت فرهنگی را در این عرصه وهمچنین عرفان و ادب بررسی می‌کنند.

اعوانی تصریح کرد: پس از بررسی‌های اولیه برای درست نویسی مقالات بر اساس استانداردها، ۴۰ مقاله واجد شرایط تشخیص داده شد که پس از بررسی هر مقاله توسط حداقل ۳ داور البته با لحاظ رعایت اصل بی طرفی از طرف داوران و دبیرخانه همایش به طوری که کلیه مقالات پذیرفته شده بدون نام و مشخصات نویسنده و صرفا با مشخص نمودن کد اختصاصی به داوران محترم ارسال شد.

وی افزود: تمام مقالات انتخاب شده بصورت isc و مقاله بین المللی چاپ و بعد از ترجمه ، به صورت آنلاین در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: سخنرانان مقالات این همایش دکتر محمد رضا امیری طهرانی ،دکتر محمد رضا بهشتی، دکتر شهرام پازوکی،دکتر ایرج شهبازی، دکتر احمد شاکری ،دکتر پاهام حکمت تقی آبادی، دکتر محمد ابراهیم ایرج پور ،دکتر حمید رضا شعیری، دکتر ناصر احمدزاده ،دکتر سید مجید صدر مجلس ، دکتر شهین اعوانی ،دکتر کامران بوزکورت،دکتر علی اصغر مصلح ،دکتر فاطمه طباطبایی،دکتر حجت ایوبی ،دکتر آکیف شاهین ،دکتر مسعود ترشت وال ،دکتر گیورگی لوبژه انیدزه وخانم نهال تجدد به صورت حضوری میهمان ما هستند.

وی افزود : بقیه شرکت کنندگان بصورت مجازی مقالات خود را در این همایش ارائه می دهند.

لازم به ذکر است که ،دوازدهمین همایش بین‌المللی شمس و مولانا بار دیگر نشان خواهد داد که اندیشه‌های این دو بزرگ‌مرد تاریخ، همچنان الهام‌بخش پژوهشگران و اندیشمندان در سراسر جهان است. حضور پررنگ اساتید داخلی و خارجی، کیفیت بالای مقالات و مشارکت فعال شهروندان از نقاط مختلف داخل و خارج از کشور، نویدبخش استمرار این حرکت فرهنگی در سال‌های آینده خواهد بود.