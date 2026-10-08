باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار شد که در نهایت این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

ترکیب ملوان بندرانزلی

افشار صداقت، امیررضا افسرده، ضرغام سعداوی، امیررضا کریمی، سعید حسین‌پور، حسین صادقی، قائم اسلامی‌خواه، ماهان بهشتی، عرفان جمشیدی، امیرمحمد نسایی و علیرضا رمضانی

ترکیب آلومینیوم اراک

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، سید مهران موسوی، سید مهدی مهدوی، ساسان جعفری‌کیا، امیر نوری، حامد بحیرایی، علی وطن‌دوست، سعید صادقی، ابوالفضل قنبری و رضا جبیره

ملوان بازی را طوفانی آغاز کرد و موفق شد در دقیقه ۷ گل اول را به ثمر برساند. ارسال بلند امیررضا کریمی در محوطه جریمه با ضربه سر عرفان شهریاری وارد دروازه خلیفه شد.

تیم میزبان به لطف اشتباه عجیب صداقت در دقیقه ۵۴ به بازی برگشت؛ پاس عرفان خدادادیان در محوطه جریمه به بهرام گودرزی رسید و ضربه آرام این بازیکن به شکل عجیبی با واکنش ضعیف افشار صداقت وارد دروازه ملوان شد.

با این نتیجه آلومینیوم ۱۳ امتیازی شد و در رتبه چهارم قرار گرفت و در مقابل ملوان با ۸ امتیاز در جایگاه دهم ایستاد.