باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، تاکید کرد که عربستان سعودی در تلاش است اراده یمنی‌ها را درهم بشکند و آنها را به تسلیم وادار کند؛ اما این هدف را «توهم و سراب» دانست و گفت عربستان هرچه بر ادامه تجاوز و محاصره اصرار کند، متحمل خسارت‌های بیشتری خواهد شد.

الحوثی در سخنرانی خود به مناسبت دهمین سالگرد «کشتار سالن بزرگ» گفت جنایتی که نظام سعودی در سال ۲۰۱۶ در صنعا مرتکب شد، به شهادت و زخمی شدن حدود هزار شهروند منجر شد. او افزود که «تمام استان‌های یمن شاهد جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی از سوی رژیم سعودی بوده‌اند.»

او عربستان را به «ارتکاب عمدی جنایت علیه مردم یمن با مشارکت آمریکا و رژیم صهیونیستی» متهم کرد و گفت رژیم سعودی «خود را خادم حرمین شریفین معرفی می‌کند، اما شمشیری که بر پرچم آن نقش بسته، جز علیه ملت‌های امت اسلامی از نیام کشیده نشده است.»

سید الحوثی افزود رژیم سعودی برخلاف تصویری که از خود ارائه می‌کند، «به خونریزی و کشتار غیرنظامیان معتاد است» و از ملت‌های مسلمان خواست عربستان را به‌عنوان یک مجرم ببینند. او همچنین گفت این نظام «نماینده اسلام نیست، بلکه نماینده رویکرد رژیم صهیونیستی است و مرتکب جنایت می‌شود.»

او همچنین با اشاره به ۱۲ سال جنگ علیه یمن گفت این سال‌ها نشان داده است که «هرچه عربستان در خونریزی زیاده‌روی کرده، مردم یمن با انگیزه بیشتری برای مقابله با متجاوز وارد میدان شده‌اند.» وی افزود: «هرکس در کنار متجاوز سعودی بایستد، در گناه و تجاوز شریک است.»

عربستان به دنبال تغییر نظام در قطر است

سید الحوثی درباره قطر نیز گفت رژیم سعودی به دنبال تغییر حکومت این کشور است؛ همان‌گونه که به گفته او، چنین رویکردی را در قبال خاندان آل‌خلیفه در بحرین دنبال کرده است.

او افزود که روز گذشته به طرف قطری که اکنون از تجاوز عربستان به یمن حمایت می‌کند، توصیه‌هایی ارائه کرده و گفت این میزان مشارکت، به معنای مشارکت در ظلمی است که بر مردم یمن روا داشته می‌شود.

الحوثی همچنین به قطری‌ها یادآوری کرد که دفعات پیشین پس از مشارکت قطر در جنگ عربستان علیه یمن، چه اتفاقی برای قطری‌ها افتاد. رژیم سعودی نه تنها از این مشارکت قدردانی نکرد، بلکه کارزار گسترده‌ای علیه قطر به راه انداخت و با تحریم سیاسی و اقتصادی، تهدید نظامی و تحریک دیگر کشورها، تلاش کرد قطر را به‌طور کامل منزوی کند.

یمن حاکمیت خود را بر سرزمینش اعمال کرده است

رهبر انصارالله یمن درباره عملیات نظامی نیز گفت نیرو‌های یمنی توانایی هدف قرار دادن هر هدفی در دریای سرخ و دریای عرب را از هر نقطه‌ای در یمن دارند و افزود دشمنان از اینکه یمن حاکمیت خود را بر سرزمینش اعمال کرده، خشمگین هستند.

او تاکید کرد آنچه امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند، تبدیل منطقه باب‌المندب به منطقه جنگی از سوی رژیم سعودی است.

سید الحوثی همچنین موضع یمن را قدرتمند توصیف کرد و گفت «نیرو‌های یمنی تجمعات نظامی سعودی را به‌شدت هدف قرار می‌دهند». وی افزود عربستان در صادرات نفت خود متحمل خسارت می‌شود و تاسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی این کشور نیز هدف حملات قرار می‌گیرند.

سید عبدالملک الحوثی در پایان سخنان خود بار دیگر از مردم یمن خواست فردا جمعه در راهپیمایی میلیونی در صنعا و تمامی استان‌های این کشور شرکت کنند.

منبع: المیادین