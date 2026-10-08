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طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

سه سال پس از عملیات طوفان الاقصی، پیامد‌های آن از شکسته‌شدن تصویر شکست‌ناپذیری اسرائیل فراتر رفته و به تغییر نگاه افکار عمومی جهان و تحولات تازه در معادلات منطقه‌ای انجامیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تصویری را که سال‌ها از توان بازدارندگی و شکست‌ناپذیری اسرائیل شکل گرفته بود، با چالشی جدی روبه‌رو کرد و واکنش نظامی گسترده این رژیم در غزه نیز با انتشار تصاویر کشتار و ویرانی، موجی از اعتراضات و حمایت از فلسطین را در نقاط مختلف جهان به همراه داشت.

در سال‌های پس از آن، نشانه‌های تغییر نگاه افکار عمومی در آمریکا، اروپا و جهان عرب و افزایش اعتراضات به سیاست‌های اسرائیل، به یکی از پیامدهای مهم جنگ تبدیل شد. همزمان، تحولات منطقه‌ای و رویارویی‌های نظامی از غزه تا ایران و دریای سرخ، معادلات قدرت در غرب آسیا را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.

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