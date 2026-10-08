باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه داون پاکستان گزارش داد که وزارت اطلاعات این کشور امروز پنجشنبه گزارش منتشرشده در نیویورک تایمز درباره استفاده از هواپیما‌های نیروی هوایی این کشور علیه یمن را «جعلی و ساختگی» خواند و آن را تکذیب کرد.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی که ۷ اکتبر منتشر کرد به نقل از یک منبع ناشناس مدعی شد که جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان در بحبوحه تشدید درگیری‌ها میان یمنی‌ها و عربستان، علیه خاک یمن به کار گرفته شده‌اند.

وزارت اطلاعات پاکستان این گزارش را رد کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «گزارش نیویورک‌تایمز که مدعی استفاده از هواپیما‌های نیروی هوایی پاکستان علیه انصارالله شده، جعلی و ساختگی است.»

این وزارتخانه همچنین از رسانه‌های بین‌المللی خواست «از انتشار گزارش‌های گمانه‌زنی درباره به‌کارگیری نیرو‌های نظامی پاکستان در چارچوب توافق دفاعی مشترک مکه خودداری کنند».

وزارت اطلاعات پاکستان افزود: «در صورت ضرورت هرگونه استقرار نیرو، جزئیات آن از سوی مقام‌های مربوطه اعلام خواهد شد.» این وزارتخانه اوایل هفته جاری نیز گزارش رویترز درباره استقرار ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی پاکستانی در عربستان را «گمانه‌زنی» توصیف کرده بود.

این تحولات پس از آن رخ داد که پاکستان، عربستان و ترکیه روز دوشنبه در نشست اضطراری «ائتلاف مکه» در ریاض، درباره استقرار سریع نیرو‌ها و توانمندی‌های نظامی در عربستان در شرایط اضطراری توافق کردند.

نشست روز دوشنبه این ائتلاف نیز با هدف بررسی تحولات امنیتی و تهدید‌های پیش روی عربستان برگزار شد.

منبع: نشریه داون