بر اساس بررسی کنگره آمریکا، هزینه جایگزینی تجهیزات هوایی آسیب‌دیده یا از دست‌رفته آمریکا در جنگ با ایران تا ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اعلام کرده است که در جریان جنگ این کشور با ایران، دست‌کم ۸۱ فروند هواپیمای بال‌ثابت و بالگرد آمریکایی آسیب دیده یا منهدم شده‌اند؛ خسارتی که ارزش آن بین ۱.۹ تا ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

بر اساس این گزارش، در جریان حملات نظامی آمریکا علیه ایران و حملات تلافی‌جویانه علیه این کشور، هواپیماها، بالگرد‌ها و پهپاد‌های آمریکایی هدف قرار گرفتند. در میان تجهیزات آسیب‌دیده، جنگنده‌های اف-۳۵‌ای و هواپیما‌های آواکس «ئی-۳ سنتری» دیده می‌شوند، در حالی که بیش از نیمی از تجهیزات آسیب‌دیده یا منهدم‌شده، پهپاد‌های «ام‌کیو-۹ ریپر» بوده‌اند.

سرویس پژوهشی کنگره با استناد به برآورد‌های دفتر بودجه کنگره اعلام کرده است که هزینه جایگزینی این تجهیزات، بسته به اینکه وزارت دفاع آمریکا تصمیم به جایگزینی همه آنها بگیرد یا نه، می‌تواند به ۳.۳ میلیارد دلار برسد. 

در همین حال، برآورد هزینه کلی جنگ همچنان دشوار است. دفتر بازرس کل وزارت دفاع آمریکا هزینه عملیات از آغاز جنگ تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر) را ۳۳.۴ میلیارد دلار اعلام کرده و منابع شبکه سی‌ان‌ان این رقم را با احتساب برخی هزینه‌های دیگر، حدود ۴۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.

در جریان این جنگ دست‌کم ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و صد‌ها نفر زخمی شده‌اند. همزمان، ادامه بحران در تنگه هرمز موجب افزایش قیمت سوخت شده و فشار بر هزینه‌های زندگی در آمریکا را تشدید کرده است.

منبع: ایندیپندنت

برچسب ها: پنتاگون ، هواپیمای آمریکایی ، دونالد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
به نظرم این عدد هیچ تاثیری روی سگ زرد ندارد اصلا برای امریکا که کاغذدیواری چاپ می کند نه دلار تند تند با ۳سنت کمتر دلار به مردم بیچاره جهان می فروشد اینکه می گویند چند صدتریلیون دلار بدهکاران مردم جهان سرکارند ما که پولمون بی ارزشه اینقد رچاپ پول داریم امریکا که اصلا توفکر بدهی نیست
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