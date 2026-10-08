باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- این کتاب به قلم حجت‌الاسلام والمسلمین استاد حسن مولایی به رشته تحریر درآمده و مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مهدویت را ارائه می‌کند.

همزمان با رونمایی، این کتاب با ۵۰ درصد تخفیف در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

همچنین دوره آموزشی کتاب ما منتظریم هر هفته روز‌های پنجشنبه در بنیاد مهدویت آذربایجان شرقی برگزار می‌شود که تاکنون ۱۲۰ نفر برای شرکت در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام رایگان می‌توانند به دفتر بنیاد مهدویت آذربایجان شرقی در مصلای تبریز مراجعه کنند.

دفتر بنیاد مهدویت آذربایجان شرقی زیر نظر حجت‌الاسلام والمسلمین استاد محسن قرائتی و مرکز تخصصی مهدویت قم فعالیت می‌کند.

این بنیاد با در اختیار داشتن گنجینه‌ای شامل ۵۷۰ عنوان کتاب تخصصی در حوزه مهدویت، تألیف‌شده توسط استادان برجسته این حوزه، همه‌روزه در مصلای تبریز پذیرای علاقه‌مندان و پژوهشگران است.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی در حوزه مهدویت نیز از دیگر فعالیت‌های این بنیاد است که در طول سال به صورت مستمر برگزار می‌شود.