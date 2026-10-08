 فرماندار هریس با اشاره به شهدای اخیرگفت: این عزیزان با وجود آگاهی از احتمال شهادت، همچون شهدای هشت سال دفاع مقدس در میدان حاضر شدند و جان خود را در راه میهن و خاک پاک ایران اسلامی فدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- محمد عبداللهی فرماندار هریس با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های معظم آنان، گفت: حضور در مزار شهدا به مناسبت‌های مختلف، حداقل کاری است که می‌توان در پاسداشت مقام شامخ شهدا انجام داد.

وی همچنین بر ضرورت توجه مسئولان به خانواده‌های شهدا و ایثارگران تأکید کرد و گفت: حضور مسئولان در کنار خانواده‌های شهدا، عیادت و تکریم آنان، موجب دلگرمی این عزیزان خواهد شد.

عبداللهی در ادامه، طرح سپاس را یکی از برنامه‌های مهم در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران عنوان کرد و بر تداوم دیدار و سرکشی مسئولان از این خانواده‌ها تأکید کرد.