باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا اعلام کرد که پرواز‌های خود به ریاض، پایتخت عربستان را تا ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) به حالت تعلیق درمی‌آورد.

سخنگوی این شرکت آلمانی اعلام کرد که تصمیم شرکت‌های هواپیمایی زیرمجموعه گروه لوفت‌هانزا، به دلیل تحولات جاری در آسیای غربی و حملات اخیر به عربستان بوده است.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقام‌های سعودی از حملات به دو فرودگاه این کشور خبر دادند. سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان روز چهارشنبه اعلام کرد در حملات به فرودگاه بین‌المللی ابها و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، سه نفر کشته و ۳۶ نفر زخمی شدند.

در پی این تحولات، چندین پرواز بین‌المللی دیگر به مقصد ریاض لغو شده‌اند. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا هم اعلام کرده است پرواز‌های خود به ریاض را تا ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) لغو می‌کند.

منبع: الجزیره