شهریاری: وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان قابل قبول نیست

باشگاه خبرنگاران جوان - شهریاری نماینده مردم زاهدان - حسینعلی شهریاری در گفت‌وگویی با اشاره به حضور رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در سیستان و بلوچستان با انتقاد صریح از وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان و با اشاره به حوادث و حملات تروریستی اخیر در نقاط مختلف استان اظهار داشت: باید صحبت کنم تا مردم تصور نکنند در برابر اتفاقاتی که در استان رخ می‌دهد هیچ پیگیری و مطالبه‌ای صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های خود در سطوح ملی درباره مسائل امنیتی استان افزود: چند هفته پس از انتصاب شهید لاریجانی وقت گرفتم و خدمت ایشان رسیدم و به‌صورت مفصل درباره مسائل استان، مدیریت‌ها و شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان صحبت کردم و پس از آن نیز مجدداً پیگیری کردم و حدود یک ساعت و نیم مسائل استان را تشریح کردم.

شهریاری تصریح کرد: قرار بود در این زمینه اقداماتی صورت بگیرد اما متأسفانه شهید لاریجانی به شهادت رسید و بخشی از پیگیری‌هایی که برای مسائل استان در حال انجام بود، ناتمام ماند.

شهریاری: مردم باید بدانند چه کسی درباره امنیت استان تصمیم می‌گیرد

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی، روشن شدن مسئولیت‌ها و حدود اختیارات در حوزه امنیت استان است، گفت: وقتی درباره امنیت صحبت می‌کنیم مردم باید بدانند چه دستگاهی مسئول است، چه کسی تصمیم می‌گیرد و در برابر نتیجه تصمیمات چه کسی باید پاسخگو باشد.

وی افزود: در جلسات مختلف مسائل ریز و درشت استان را مطرح کرده‌ام اما اگر مسائل فقط در جلسات خصوصی گفته شود و در عمل اتفاقی نیفتد نمی‌توان انتظار داشت مشکلات امنیتی استان حل شود.

شهریاری با اشاره به تصمیمات مربوط به گیت‌های بازرسی در زاهدان اظهار داشت: از زمانی که گیت‌های بازرسی برداشته شد، اتفاقات مختلفی در زاهدان رخ داد از جمله گروگان‌گیری‌ها و مسائل دیگری که اتفاق افتاد، اما هنوز برای مردم مشخص نیست چه کسی دستور برداشتن این گیت‌ها را صادر کرده و مبنای این تصمیم چه بوده است.

وی ادامه داد: این‌ها سؤالات مردم است و باید پاسخ روشنی برای آن وجود داشته باشد. نمی‌شود تصمیمی با آثار مستقیم بر امنیت مردم گرفته شود اما مشخص نباشد چه کسی آن را گرفته و چه کسی باید درباره پیامدهای آن پاسخگو باشد.

شهریاری: چرا باید همچنان شاهد شهادت نیروهای امنیتی باشیم؟

نماینده مردم زاهدان با اشاره به حضور رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در استان، خواستار گفت‌وگوی مستقیم اعضای این کمیسیون با مردم شد و گفت: به رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی گفتم بهتر است با مردم نیز جلسه داشته باشند و مسائل را از زبان خود مردم بشنوند.

وی با اشاره به شهدای نیروی انتظامی، سپاه و ارتش اظهار داشت: چند سال است برای برقراری امنیت در این استان نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش هزینه داده‌اند و عزیزان زیادی شهید شده‌اند. سؤال مردم این است که تا چه زمانی باید شاهد تکرار این حوادث و از دست رفتن نیروهای حافظ امنیت باشیم؟

شهریاری تأکید کرد: مردم حق دارند بپرسند چه زمانی قرار است امنیت پایدار در استان برقرار شود و این سؤال یک نماینده یا یک جریان سیاسی نیست بلکه سؤال مردم است.

وی با انتقاد از آنچه ناکارآمدی در مدیریت امنیتی استان خواند، افزود: اگر سیستم و مسئولانی که اکنون در حوزه امنیت استان فعالیت می‌کنند توانسته‌اند امنیت را به شکل مطلوب مدیریت کنند، چرا همچنان شاهد تکرار این حوادث هستیم

هشدار شهریاری: اگر اصلاح نشود از تریبون مجلس خواهم گفت

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنان امیدوار است مسائل امنیتی استان از مسیرهای اجرایی و مدیریتی حل شود، تصریح کرد: امیدواریم این مسائل به‌گونه‌ای روبه‌راه شود اما اگر نشود قطعاً از تریبون مجلس درباره آن صحبت خواهم کرد و دیگر مسئولیت اینکه بگویند ضدانقلاب از صحبت‌های شما سوءاستفاده می‌کند بر عهده من نیست.

شهریاری ادامه داد: من نماینده مردم هستم و مسئولیت من دفاع از حقوق مردم است.

انتقاد از کمبود تجهیزات؛ نیروها نباید با لباس و خودروهای معمولی مقابل گلوله بروند.

شهریاری در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای حافظ امنیت، خودروهای زرهی و جلیقه‌های ضدگلوله اظهار داشت: قرار بود برای سپاه و نیروی انتظامی جلیقه‌های ضدگلوله و تجهیزات مناسب تأمین شود اما متأسفانه هنوز مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

وی گفت: شما می‌بینید عزیزان ما با لباس معمولی و خودروهای معمولی به مأموریت می‌روند و در برابر دشمن قرار می‌گیرند. اگر نیروهای ما تجهیزات، خودرو و لباس‌های حفاظتی مناسب داشته باشند، قطعاً تعداد شهدا می‌تواند کاهش پیدا کند.

نماینده مردم زاهدان افزود: این موضوع بارها در سطوح مختلف مطرح شده و در کمیسیون امنیت ملی نیز درباره آن صحبت شده است. حتی با وزیر شهید دفاع نیز در این خصوص گفت‌وگو شد و قرار بود خودروهای مناسب تولید و در اختیار نیروها قرار گیرد اما آنچه باید در میدان اجرا می‌شد هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی با انتقاد از فاصله میان وعده‌ها و اجرای تصمیمات گفت: ما فقط شعار می‌دهیم و حرف می‌زنیم اما اجرا نمی‌کنیم و در نهایت این فرزندان مردم هستند که در استان سیستان و بلوچستان و نقاط دیگر کشور شهید می‌شوند و خانواده‌هایشان داغدار می‌شوند.

شهریاری تأکید کرد: شهادت افتخار است اما شهادتی که به ناحق نباشد، به دلیل سهل‌انگاری نباشد و به دلیل اینکه مدیریت نکرده‌ایم اتفاق نیفتد.

شهریاری: امنیت باید اولویت نخست سیستان و بلوچستان باشد

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در نقاط مختلف استان گفت: از شب گذشته تا کنون شاهد چند حادثه و حمله تروریستی در نقاط مختلف بلوچستان بوده‌ایم و در چنین شرایطی طبیعی است که مطالبه نخست مردم امنیت باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان اظهار داشت: توسعه راه‌ها و مدرسه‌سازی اقدامات خوبی است اما اولویت‌های دیگری نیز وجود دارد که باید در جایگاه خود دیده شوند.

شهریاری: وقتی برخی مسئولان نمی‌توانند امنیت استان را تأمین کنند چرا همچنان باید مسئول باشند؟

شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد مسئولان متولی امنیت در سیستان و بلوچستان گفت: وقتی برخی مسئولانی که امروز مسئولیت امنیت استان را بر عهده دارند نمی‌توانند امنیت مردم را به شکل مطلوب تأمین کنند، ادامه حضور آنها در این مسئولیت چه توجیهی دارد؟ مردم نمی‌توانند هزینه ضعف در مدیریت امنیتی را با جان و مال خود بپردازند.

شهریاری در پایان تأکید کرد: مطالبه مردم روشن است مردم سیستان و بلوچستان امنیت می‌خواهند و نیروهایی که برای تأمین امنیت مردم جان خود را به خطر می‌اندازند نیز باید از تجهیزات، امکانات و حمایت‌های لازم برخوردار باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است امنیت پایدار در استان شکل بگیرد باید درباره تصمیمات، مسئولیت‌ها، عملکردها، تجهیزات و نحوه مدیریت امنیتی استان پاسخ روشن و عملی به مردم داده شود.