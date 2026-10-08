مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محور‌های شمالی و آزادراه‌های کشور خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های کشور خبر داد و گفت: در محورهای تهران، البرز و مازندران نیز بارش باران گزارش شده است.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده انارک در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در محور فیروزکوه نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده **جاجرود** ترافیک سنگین وجود دارد، اما تردد در محور **هراز** و آزادراه **تهران-قزوین** در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

 

### ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران

 

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در **آزادراه تهران-پردیس** از ابتدای تونل شماره ۴ تا انتهای آزادراه پردیس-تهران ترافیک سنگین گزارش شده است.

 

وی ادامه داد: در **آزادراه تهران-قم** در محدوده میدان بهشت زهرا تا مسیر قم، **آزادراه تهران-ساوه** در محدوده فیروزبهرام تا دهشدار و **آزادراه تهران-کرج-قزوین** از محدوده شهرک مدرس تا محمدشهر و همچنین از گلشکر تا گلدشت، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت **آزادراه کرج-قزوین** نیز گفت: در محدوده کردان تا کمال‌شهر و همچنین در مسیر پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، محور **تهران-شهریار** نیز در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است.

 بارش باران در محورهای شمالی و سه استان

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی نیز اظهار کرد: در محور **چالوس** و برخی دیگر از محورهای شمالی کشور بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در محورهای مواصلاتی استان‌های **تهران، البرز و مازندران** نیز بارش باران وجود دارد.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی مسیر مورد نظر خود مطلع شوند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
افزایش حمل بار از طریق ریل به ۳۲۹ میلیارد تن کیلومتر/ ظرفیت شبکه جاده‌ای تا ۵۰ درصد امکان افزایش بهره‌وری دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزش باد شدید در تهران؛ سرعت باد در مهرآباد و فرودگاه امام به ۸۴ کیلومتر رسید
برنامه‌های مفصلی برای بهبود شرایط اقتصادی در دست اجراست
اصل تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها قطعی است/ افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار تاییده
پایداری کامل شبکه برق در پایتخت/ اختلال ناشی از طوفان در مناطق جنوبی و غربی تهران رفع شد
ترافیک سنگین در چند محور اصلی کشور/ بارش باران در جاده‌های تهران، البرز و مازندران
شناسایی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات در دستور کار قرار گرفت
آخرین اخبار
پایداری کامل شبکه برق در پایتخت/ اختلال ناشی از طوفان در مناطق جنوبی و غربی تهران رفع شد
ترافیک سنگین در چند محور اصلی کشور/ بارش باران در جاده‌های تهران، البرز و مازندران
اصل تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها قطعی است/ افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار تاییده
وزش باد شدید در تهران؛ سرعت باد در مهرآباد و فرودگاه امام به ۸۴ کیلومتر رسید
شناسایی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات در دستور کار قرار گرفت
برنامه‌های مفصلی برای بهبود شرایط اقتصادی در دست اجراست
تخصیص تسهیلات ۵۰ همت برای بازسازی شرکت‌‌ وصنایع کشور
آماده‌باش راهداری برای زمستان ۱۴۰۵
کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با وجود جنگ تحمیلی
پیشنهاد مشروط برای بازگشت هواپیماهای MD
بلعیده شدن ۸.۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق توسط ماینرها
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۶ مهر
بورد: اجازه نمی‌دهیم توهمات دشمنان ⁧ایران⁩ به واقعیت برسد
انجام روزانه ۳۰ پرواز خارجی از فرودگاه امام خمینی /پرواز‌های العراقیه از سر گرفته شد
اله‌داد: به دنبال افزایش واردات برق از کشورهای شمالی و ترکیه هستیم+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهر ۱۴۰۵
معامله ۸۵۴ کیلوگرم شمش طلا در ۱۷ حراج مرکز مبادله
آيا بازار سهام همچنان ارزنده است؟
کاهش ۷۰ لیتری سرانه مصرف آب در پایتخت /تهرانی‌ها سنگ تمام گذاشتند
پایان حساب‌های سرگردان در شبکه بانکی؛ ردپای حساب‌های اجاره‌ای زیر ذره‌بین حسام+ فیلم
بازگشت پرواز‌های خارجی به کشور