باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های کشور خبر داد و گفت: در محورهای تهران، البرز و مازندران نیز بارش باران گزارش شده است.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده انارک در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در محور فیروزکوه نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت و در محدوده **جاجرود** ترافیک سنگین وجود دارد، اما تردد در محور **هراز** و آزادراه **تهران-قزوین** در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

### ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در **آزادراه تهران-پردیس** از ابتدای تونل شماره ۴ تا انتهای آزادراه پردیس-تهران ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در **آزادراه تهران-قم** در محدوده میدان بهشت زهرا تا مسیر قم، **آزادراه تهران-ساوه** در محدوده فیروزبهرام تا دهشدار و **آزادراه تهران-کرج-قزوین** از محدوده شهرک مدرس تا محمدشهر و همچنین از گلشکر تا گلدشت، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت **آزادراه کرج-قزوین** نیز گفت: در محدوده کردان تا کمال‌شهر و همچنین در مسیر پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، محور **تهران-شهریار** نیز در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه است.

بارش باران در محورهای شمالی و سه استان

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی نیز اظهار کرد: در محور **چالوس** و برخی دیگر از محورهای شمالی کشور بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در محورهای مواصلاتی استان‌های **تهران، البرز و مازندران** نیز بارش باران وجود دارد.

محرابی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران و لغزندگی سطح جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی مسیر مورد نظر خود مطلع شوند.