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نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم

پروفسور نورمن فینکلشتاین با رد توصیف تحولات غزه به‌عنوان یک جنگ معمولی، کشتار گسترده غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های این منطقه را محور اصلی وقایع سه سال گذشته دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - فینکلشتاین با اشاره به گستردگی تخریب مدارس و زیرساخت‌های غیرنظامی و شمار بالای کودکان در میان قربانیان، گفت تمرکز اصلی عملیات اسرائیل بر جمعیت غیرنظامی غزه بوده و کشته‌شدن نیرو‌های حماس در این میان، هدف اصلی عملیات نبوده است. او همچنین ورود زمینی ارتش اسرائیل به غزه را پس از بمباران گسترده منطقه، دلیلی برای محدودبودن امکان مقاومت مؤثر دانست.

این استاد علوم سیاسی میان منطق جنگ و نسل‌کشی تفاوت قائل شد و توضیح داد که در جنگ، هدف اصلی شکست نیرو‌های نظامی طرف مقابل است، اما در نسل‌کشی، نابودی جمعیت یک گروه در مرکز اقدامات قرار می‌گیرد. او بر همین اساس گفت توصیف وقایع غزه به‌عنوان «جنگ»، از نگاه او تصویر متفاوتی از آنچه طی سه سال گذشته رخ داده ارائه می‌کند.

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