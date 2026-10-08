باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش اوکراین اعلام کرد که به بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت روسیه در سیبری حمله کرده است.

این پالایشگاه در شهر اومسک واقع شده و در فاصله حدود ۲۵۰۰ کیلومتری از اوکراین قرار دارد.

ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد این پالایشگاه سوخت مورد نیاز ارتش روسیه را تأمین می‌کند.

ویتالی خوتسنکو، فرماندار منطقه اومسک نیز اعلام کرد که یک پهپاد به تاسیسات صنعتی در این منطقه اصابت کرده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

اوکراین که در ماه‌های اخیر هدف حملات سنگین موشکی و پهپادی روسیه قرار داشته، همزمان کارزار حملات پهپادی دوربرد خود در خاک روسیه را دنبال می‌کند.

منبع: العربیه