تیم فوتبال گل گهر سیرجان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال توانست با ۳ گل برابر تیم استقلال خوزستان به برتری برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان از ساعت ۱۶:۴۵ امروز (پنجشنبه) در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر و در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان، مقابل استقلال خوزستان صف‌آرایی کرد و با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

مجید علیاری در دقیقه ۲۴ گل اول گل‌گهر را به ثمر رساند و محمدرضا عباسی زننده گل دوم میزبان در دقیقه ۶۹ بود. این پایان کار نبود و مجتبی فخریان در دقیقه ۶+۹۰ دروازه آبی‌های اهوازی را برای بار سوم گشود.

شاگردان مهدی رحمتی به لطف این برد، امتیازات خود را به عدد ۱۳ رساندند و با تفاضل گل کمتر نسبت به آلومینیوم، به رتبه پنجم صعود کردند. استقلال خوزستان هم چهارمین شکست خود را تجربه کرد و با شش امتیاز، در رتبه پانزدهم باقی ماند.

مرتضی منصوریان قضاوت این مسابقه را برعهده داشت و مهدی گودرزی و میلاد کُر از گل‌گهر و سجاد بازگیر از استقلال خوزستان را با کارت زرد جریمه کرد.