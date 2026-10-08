رئیس جمهور آمریکا از گفتگوها با ایران خبر داد و مدعی شد که قصد ندارد تا پیش از انتخابات کنگره، حملات جدیدی را علیه تهران انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده در حال انجام گفت‌و‌گو‌های «سازنده» با ایران است و مدعی شد که پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در آبان، حمله دیگری علیه ایران انجام نخواهد داد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ما در حال انجام گفت‌و‌گو‌های سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم».

او همچنین نوشت که محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا برقرار است و مدعی شد که جریان انتقال نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «می‌خواهم برای همه روشن کنم ما به هیچ وجه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای که قرار است سوم نوامبر (۱۲ آبان) در ایالات متحده برگزار شود، به ایران حمله نخواهیم کرد».

او صبح امروز گفته بود که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است و در این زمینه «پیشرفت بسیار خوبی» حاصل شده است.

پیش از آن، اکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به فرماندهی مرکزی این کشور (سنتکام) دستور داده است برای احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران آماده شود.

این وب‌سایت در عین حال گزارش داد که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران اتخاذ نکرده است. بر اساس این گزارش، نیروگاه‌ها، زیرساخت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله اهداف احتمالی در حملات بعدی آمریکا خواهند بود.

منبع: الجزیره