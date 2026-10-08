رئیس جمهور آمریکا از گفتگوها با ایران خبر داد و مدعی شد که قصد ندارد تا پیش از انتخابات کنگره، حملات جدیدی را علیه تهران انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد ایالات متحده در حال انجام گفت‌و‌گو‌های «سازنده» با ایران است و مدعی شد که پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در آبان، حمله دیگری علیه ایران انجام نخواهد داد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «ما در حال انجام گفت‌و‌گو‌های سازنده با جمهوری اسلامی ایران هستیم».

او همچنین نوشت که محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا برقرار است و مدعی شد که جریان انتقال نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «می‌خواهم برای همه روشن کنم ما به هیچ وجه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای که قرار است سوم نوامبر (۱۲ آبان) در ایالات متحده برگزار شود، به ایران حمله نخواهیم کرد».

او صبح امروز گفته بود که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است و در این زمینه «پیشرفت بسیار خوبی» حاصل شده است.

پیش از آن، اکسیوس به نقل از چند مقام آمریکایی اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به فرماندهی مرکزی این کشور (سنتکام) دستور داده است برای احتمال ازسرگیری حملات علیه ایران آماده شود.

این وب‌سایت در عین حال گزارش داد که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را درباره ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران اتخاذ نکرده است. بر اساس این گزارش، نیروگاه‌ها، زیرساخت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله اهداف احتمالی در حملات بعدی آمریکا خواهند بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مذاکرات آتش بس ، ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۴ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
این حرف رو زده که آخر هفته قیمت رو نزولی ببنده. ایران باید فوری خنثی کنه حرفاشو
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
یکی این بکشه هممون راحت کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
مردک دروغگو وبیشرف ایران اسلامی امریکا واسرائیل را بخاک مذلت می کشاند وترامپ ونتانیاهو هم به دست رزمندگان اسلام کشته خواهند شد ان شالله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
معلومه که بعد از انتخابات کنگره میخواد جنگ رو شروع کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
باش
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Iran (Islamic Republic of)
...
۲۳:۰۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
ای بابا از دست این مردک ، کثیف آشغال حرامزاده اصل
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
"ما به هیچ وجه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای که قرار است سوم نوامبر (۱۲ آبان) در ایالات متحده برگزار شود، به ایران حمله نخواهیم کرد". کسی که به اندازه ذره بخار به حرف های این جانور مو زرد اطمینان کند مرده حسابش کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
میخواد مردمو به آینده خوش بین کنه و جلوی افزایش قیمت نفت رو بگیره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
باز نفت گرون شدد ابن اومد زر زد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
تروریست قمار باز دروغگو !!!!
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
اره توگفتی وماهم باورکردیم پس چطوریه جادیگه گفته بودی اسرائیل خراب شده رابرای حمله طی سه هفته اینده باخبرکردی🤔😬
۴
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
اقا یه سوال ایران که میگه ما از شرایطمون کوتاه نمیایم پس از کدوم شرط کوتاه اومدن که ترامپ اینقدر مذاکرات رو سازنده خونده،این وسط یک طرف مذاکره داره دروغ میگه
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
عکس این ملعون تو رسانه هامون باید ممنوع بشه
۶
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
تاریخ : ۱۶ - مهر - ۱۴۰۵
ترامپ: واشنگتن در حال گفت‌و‌گو‌های سازنده با تهران است / و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ بزرگ است/ وزارت خزانه‌داری آمریکا: اعمال تحریم‌های جدید علیه ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ کشتی مرتبط با ناوگان نفتی ایران
آمریکا ۲۲ نفتکش ایرانی را تحریم کرد.
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۱۱
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