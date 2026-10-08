باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی شامگاه پنجشنبه در آیین بهره برداری سینمای فرهنگ شهرستان خمینی شهر از توابع اصفهان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، ۵۳ پروژه مجتمع فرهنگی در کشور به بهره‌برداری رسید که حدود ۸۰ هزار مترمربع به سرانه فرهنگی اضافه کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: سرانه فضای فرهنگی و هنری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا هنرمندان در این فضا‌ها آثار خود را عرضه می‌کنند و مردم نیز از آن بهره‌مند می‌شوند

وی با بیان اینکه امسال نیز با بهره‌برداری از ۸۶ پروژه، حدود ۱۲۰ هزار مترمربع دیگر به این سرانه افزوده خواهد شد، افزود: با این وجود همچنان سرانه فضا‌های فرهنگی کشور با میانگین مطلوب فاصله دارد و باید برای این چشم انداز بیشتر تلاش کنیم.

صالحی با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگی تنها به ساخت بنا و ایجاد زیرساخت محدود نمی‌شود، گفت: مکان فرهنگی بدون محتوای مناسب نمی‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد و در کنار توسعه سخت‌افزار، باید برای تولید و عرضه محتوای فاخر نیز سرمایه‌گذاری شود.

وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های سینمایی کشور خبر داد و گفت: در ۲ سال ابتدایی دولت، ۸۲ سینما به ظرفیت سینمایی کشور افزوده و حدود ۱۶ هزار صندلی سینما نیز ایجاد شده است.

صالحی گفت: ۳۵ مجتمع فرهنگی و هنری نیز برای استفاده سینمایی تجهیز شده‌اند و این روند در شهر‌هایی که از زیرساخت‌های مناسب سینمایی برخوردار نیستند، ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: مشارکت خیران در حوزه فرهنگ و هنر برای توسعه زیرساخت و تولید محتوا ضروریست، زیرا با وجود تلاش گسترده دولت و حاکمیت برای بازسازی و عبور از مشکلات، منابع محدود است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اندیشه و معرفت با زبان هنر است که به شکل جذاب و اثرگذار در جامعه تسری می‌یابد و اهالی این حوزه باید در این مسیر دغدغه‌مند باشند.

صالحی گفت: شهرستان خمینی شهر به دلیل پیشینه فرهنگی و شخصیت‌های برجسته‌ای که از آن برخاسته‌اند، ظرفیت‌های فراوانی دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار مسوولان استان و شهرستان برای توسعه فرهنگی این منطقه تلاش خواهد کرد.

وی سینمای فرهنگ خمینی‌شهر را زمینه‌ای برای شکوفایی استعداد‌های هنری جوانان این شهرستان و آغازگر گفتمانی تازه در حوزه فرهنگ، امید و پیشرفت توصیف کرد.

استاندار اصفهان در این آیین گفت: ایجاد چنین زیرساخت‌هایی تنها ساخت یک سالن سینما نیست، بلکه خلق پایگاهی برای همدلی، گفت‌و‌گو، تجربه‌های مشترک اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی است.

مهدی جمالی نژاد افزود: اصفهان در مقاطع مختلف با ناآرامی‌ها، حوادث و جنگ مواجه بوده و در جریان جنگ اخیر نیز خسارت‌های سنگینی به بخش‌هایی از استان وارد شد، اما مردم و مسوولان همچنان برای بازسازی و پیشرفت استان در میدان هستند.

استاندار اصفهان بیان کرد: در چنین شرایطی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی می‌تواند در تقویت امید و نشاط اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

فرماندار خمینی‌شهر در این آیین گفت: با وجود تراکم بالای جمعیت، این شهرستان سال‌ها فاقد سالن سینمای مناسب بود که با بهره‌برداری از این مجموعه، یکی از مهم‌ترین نیاز‌های فرهنگی اهالی برطرف شده است.

اصغر هدایت با قدردانی از مجموعه مدیریت استان و شهرستان، پیمانکار و خیران گفت: اگرچه قرار بود این پروژه در مدت کوتاهی به بهره‌برداری برسد، اما شرایط و حوادث اخیر موجب طولانی شدن روند تکمیل آن شد.

فرماندار خمینی‌شهر افزود: ظرفیت خیران این شهرستان به عنوان یکی از سرمایه‌های مهم اجتماعی منطقه گره گشا و یاریگر حوزه فرهنگ نیز خواهد بود.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس اظهار داشت: این مجموعه ابتدا با چالش فرسودگی، مسائل اسنادی و مشکلات اجرایی و بودجه‌ای مواجه بود، اما با هم افزایی موثر مجموعه‌ای از نهاد‌های اجرایی از جمله استانداری، فرمانداری و شهرداری به سرانجام رسید.

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی بر ضرورت تولید و نمایش آثار فرهنگی و هنری فاخر تاکید کرد و گفت: مردم و خانواده‌های متدین این شهرستان انتظار دارند این مجموعه تنها یک ساختمان و سالن سینما نباشد، بلکه محلی برای عرضه محتوای فاخر ایرانی و اسلامی و تقویت فرهنگ دینی و انقلابی باشد.

نماینده خمینی‌شهر خواستار توجه ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد را برای معرفی مفاخر این شهرستان در قالب برنامه ریزی کنگره‌های ملی شد.

گفتنی است در این مراسم از ۲ خانواده شهید مرتبط با معجزه دشت مهیار تجلیل شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حضور در اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان به اصفهان سفر کرده است.

سینمای فرهنگ خمینی‌شهر با ظرفیت بیش از ۸۰۰ صندلی، پس از سال‌ها انتظار با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از مسوولان استانی و محلی‌به بهره‌برداری رسید.