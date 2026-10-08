دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرای فلسطینی فاش کرد صهیونیست‌ها هم‌زمان با سالگرد هفتم اکتبر به اسرای غزه در زندان جانوت یورش برده و آنها را زخمی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که اسرای اهل نوار غزه در زندان «جانوت» رژیم تروریستی اسرائیل، هم‌زمان با سالگرد هفتم اکتبر، هدف حمله وحشیانه نیرو‌های اشغالگر قرار گرفته‌اند.

این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرد حمله نیرو‌های صهیونیستی شامل شلیک بی‌هدف گلوله‌های پلاستیکی، پاشیدن گاز و اسپری فلفل، ضرب‌وشتم با چوب و باتوم و همچنین وارد کردن سگ‌های پلیس به داخل اتاق‌های اسرا بوده است.

در پی این حمله، شماری از اسرا از ناحیه دست دچار شکستگی شدند. همچنین یکی از اسرا بر اثر اصابت نارنجک از ناحیه دست دچار سوختگی شد. عینک یکی دیگر از اسرا که از مشکلات بینایی رنج می‌برد نیز شکسته و خود او بدنبال مشکلات بهداشتی در این زندان به بیماری گال و جوش‌های چرکی مبتلا شده است.

این دفتر همچنین گزارش داد نیرو‌های سرکوب صهیونیستی یکی از اسرا را که پیشتر از ناحیه ساق پای آسیب‌دیده بود، مورد ضرب‌وشتم قرار دادند که موجب درد شدید او شد. با وجود درخواست این اسیر برای انتقال به درمانگاه و نیاز او به مراقبت پزشکی، نیرو‌های اسرائیلی با این درخواست موافقت نکردند.

این حمله همچنین اسیرانی را که به بیماری گال و جوش‌های چرکی مبتلا هستند، هدف قرار داده و در نتیجه ضرب‌وشتم، برخی از این جوش‌ها باز شده و خون از بدن آنها جاری شده است؛ موضوعی که رنج آنها را دوچندان کرده است.

دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرای فلسطینی اعلام کرد این حمله در حالی رخ داده که رژیم تروریستی اسرائیل همچنان اسرا را از دریافت وعده غذایی محروم می‌کند، ارائه وعده ناهار را به تاخیر می‌اندازد و آنها را از استفاده از سرویس بهداشتی منع می‌کند.

این دفتر تاکید کرد نیرو‌های صهیونیستی در سالگرد هفتم اکتبر بار دیگر چنین حملاتی را تکرار کرده‌اند؛ حملاتی که هم‌زمان با تشدید فشار‌ها و نزدیک شدن به انتخابات «کنست» در ۲۷ اکتبر صورت می‌گیرد.

دفتر اطلاع‌رسانی امور اسرای فلسطینی، رژیم تروریستی را مسئول کامل جان و سلامت اسرا دانست و خواستار مداخله فوری برای توقف این حملات، تضمین درمان مجروحان و تامین نیاز‌های اولیه آنان شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: هفتم اکتبر ، زندان اسرائیل ، طوفان الاقصی
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