وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار در کنکور و المپیادهای علمی گفت: حضور دانش‌آموزان این مناطق در جمع رتبه‌های برتر و مدال‌آوران علمی، نشان می‌دهد استعدادهای کشور محدود به کلانشهرها نیست و فرصت‌های برابر آموزشی می‌تواند زمینه شکوفایی آنها را فراهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی پنجشنبه شب در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از نشانه‌های حرکت آموزش و پرورش به سمت عدالت آموزشی، موفقیت دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور در عرصه‌های علمی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از رتبه‌های برتر آزمون سراسری و مدال‌های المپیاد‌های علمی در سال‌های اخیر به دانش‌آموزان مدارس دولتی و مناطق خارج از مراکز برخوردار اختصاص یافته که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی دانش‌آموزان در سراسر کشور است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های انجام شده در سفر به خراسان جنوبی بیان کرد: در این سفر ضمن حضور در شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و نهبندان، مسائل و نیاز‌های حوزه آموزش و پرورش این مناطق از نزدیک بررسی و درباره بخشی از آنها تصمیم‌گیری شد.

وی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی و پیگیری طرح‌های آموزشی، بررسی وضعیت فضا‌های پرورشی و ورزشی و رسیدگی به مسائل و مطالبات مناطق مختلف از جمله اهداف این سفر بود و مصوبات و تصمیمات اتخاذشده باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی درباره مسائل مطرح شده در شهرستان نهبندان نیز تصریح کرد: در این شهرستان موضوعاتی از جمله توسعه و تجهیز اردوگاه‌های دانش‌آموزی، هوشمندسازی مدارس، تقویت ورزش دانش‌آموزی و تکمیل طرح‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع نیاز‌های موجود تصمیماتی اتخاذ شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان خراسان جنوبی عنوان کرد: کسب رتبه ۳۰ کنکور توسط یکی از دانش‌آموزان شهرستان نهبندان و موفقیت دانش‌آموزان این استان در رقابت‌های علمی و المپیاد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که استعداد‌های ارزشمند در دورترین نقاط کشور نیز وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر امکانات و فرصت‌های مناسب در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد آنها می‌توانند در بالاترین سطوح علمی کشور و عرصه‌های بین‌المللی موفق ظاهر شوند.

وی با اشاره به عملکرد مدارس دولتی در آزمون سراسری یادآور شد: بررسی نتایج کنکور نشان می‌دهد مدارس دولتی در موفقیت دانش‌آموزان و پذیرش آنها در رشته‌های پرتقاضا سهم قابل توجهی دارند.

کاظمی افزود: مدارس استعداد‌های درخشان نیز بخشی از مجموعه مدارس دولتی محسوب می‌شوند و موفقیت دانش‌آموزان این مدارس در شهرستان‌هایی مانند نهبندان و بیرجند نشان می‌دهد دستیابی به موفقیت‌های علمی به شهر‌های بزرگ و مراکز برخوردار محدود نیست.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سهم دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور از مدال‌های المپیاد‌های علمی افزایش یافته است، اظهار ککرد: بخشی از این مدال‌ها از تهران فاصله گرفته و به دانش‌آموزان شهر‌های کوچک و مناطق کمتر برخوردار رسیده است که این روند را می‌توان از نشانه‌های گسترش عدالت آموزشی دانست.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: استعداد علمی در سراسر کشور پراکنده است و مسئولیت نظام آموزشی این است که شرایط و فرصت لازم را برای شناسایی، پرورش و شکوفایی این استعداد‌ها فراهم کند.

وی همچنین به روند تغییر میانگین معدل دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: میانگین معدل دانش‌آموزان کشور حدود یک و ۱۵ صدم افزایش یافته است و بررسی میزان رشد معدل در انواع مدارس نیز حائز اهمیت است.

کاظمی افزود: میزان افزایش معدل در مدارس دولتی حدود یک و ۳۰ صدم و در مدارس استعداد‌های درخشان حدود ۹۴ صدم بوده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد توسعه فضا‌های آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات باید در کنار ارتقای کیفیت آموزشی دنبال شود و اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی باید به بهبود شاخص‌های آموزشی نیز منجر شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموز یک منطقه مرزی یا شهرستان دورافتاده نیز مانند دانش‌آموزان شهر‌های بزرگ از فرصت رشد، یادگیری، رقابت و موفقیت برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: نتایج کنکور، المپیاد‌های علمی و عملکرد مدارس در نقاط مختلف کشور نشانه‌هایی از حرکت در این مسیر را نشان می‌دهد، اما استمرار این روند نیازمند توجه همزمان به زیرساخت، امکانات و کیفیت آموزشی است.

کاظمی با قدردانی از همراهی استاندار خراسان جنوبی و نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مسائل مناطق مرزی و پیگیری نیاز‌های آموزشی این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر و رفع بخشی از مشکلات موجود باشد.

وی بیان کرد: تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر می‌تواند بخشی از نیاز‌های آموزشی، ورزشی و زیرساختی شهرستان‌های استان را پاسخ دهد و لازم است روند اجرای این مصوبات با جدیت پیگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: توسعه آموزش و پرورش باید به شکلی دنبال شود که افزایش دسترسی دانش‌آموزان به فضا و امکانات آموزشی، همزمان با ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت پیش برود؛ چراکه سرمایه اصلی کشور دانش‌آموزانی هستند که امروز در مدارس سراسر ایران مشغول تحصیل و رشد هستند.

برچسب ها: دانش آموزان ، عدالت آموزشی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۳ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
دختر خواهرمو با اینکه درسش خیلی خوببود مدارس توی شهرمون برای پاییه هفتم قبولش نمیکردن میگفتن باید یاشهرخانه داشته باشین یاکلاس ششم توی شهرمیبوده
یا پدرش 30 میلیون قسطی بده تامدیرخودش اداره آموزش وپرورش اجازه بگیره تااز روستا بیاد توی مدرسه کاملا دولتی بدون امکانات درس بخونه
اونم پدرش گفت لازم نیست درس بخونه خدالعنتتون کنه اینقدر اشک می‌ریخت برای درس خوندن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
کدوم عدالت آموزشی ماتوی روستا بچه هامون کتاب درسی رومعلمها تا آخر درس نمیدن حتی زمانی که جنگ نبود
کلاس چهارم و پنجم شدن نمیتونن بخونن هرسال هم معلما جلسه میزارن به ما مادرا میگن بچه هاتون از پاییه ضعیف اند
اون بچه هایی که توی مدارس سمپاد قبول میشن 30یا40 تومن پول کلاس میدن نگین عدالت آموزشی ما از روستاهای تربت حیدریه در مشهد هستیم
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Iran (Islamic Republic of)
نوید
۰۰:۱۴ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
نه آقای وزیر،نشانه غیرت آن دانش آموزان برای جبران کمبودها است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
مناطق کم برخوردار خودش عدالت را زیر سئوال میبرد بگو مثلا مناطق دورافتاده خخخخخخ.
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Iran (Islamic Republic of)
مصطفی ایزدی
۲۲:۲۶ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
سلام
بس کنید جناب آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش
وقتی توی ادارات آموزش و پرورش برای حرفهایتان تره هم خرد نمی‌کنند و میگن وزیر برای خودش گفته، چه لزومی داره که مصاحبه کنید و حرف بزنید.احازه بدید ادارات به فسادهای خودشان برسند
شما هم خودتون را سبک نکنید
من برای ملاقات حضوری با شما درخواست دارم
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
حقوق معلم=۲۰ میلیون تومن
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۷
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