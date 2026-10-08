باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی پنجشنبه شب در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش مناطق مرزی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از نشانه‌های حرکت آموزش و پرورش به سمت عدالت آموزشی، موفقیت دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور در عرصه‌های علمی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از رتبه‌های برتر آزمون سراسری و مدال‌های المپیاد‌های علمی در سال‌های اخیر به دانش‌آموزان مدارس دولتی و مناطق خارج از مراکز برخوردار اختصاص یافته که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی دانش‌آموزان در سراسر کشور است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های انجام شده در سفر به خراسان جنوبی بیان کرد: در این سفر ضمن حضور در شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و نهبندان، مسائل و نیاز‌های حوزه آموزش و پرورش این مناطق از نزدیک بررسی و درباره بخشی از آنها تصمیم‌گیری شد.

وی ادامه داد: آغاز عملیات اجرایی و پیگیری طرح‌های آموزشی، بررسی وضعیت فضا‌های پرورشی و ورزشی و رسیدگی به مسائل و مطالبات مناطق مختلف از جمله اهداف این سفر بود و مصوبات و تصمیمات اتخاذشده باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی درباره مسائل مطرح شده در شهرستان نهبندان نیز تصریح کرد: در این شهرستان موضوعاتی از جمله توسعه و تجهیز اردوگاه‌های دانش‌آموزی، هوشمندسازی مدارس، تقویت ورزش دانش‌آموزی و تکمیل طرح‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع نیاز‌های موجود تصمیماتی اتخاذ شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان خراسان جنوبی عنوان کرد: کسب رتبه ۳۰ کنکور توسط یکی از دانش‌آموزان شهرستان نهبندان و موفقیت دانش‌آموزان این استان در رقابت‌های علمی و المپیاد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که استعداد‌های ارزشمند در دورترین نقاط کشور نیز وجود دارد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر امکانات و فرصت‌های مناسب در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد آنها می‌توانند در بالاترین سطوح علمی کشور و عرصه‌های بین‌المللی موفق ظاهر شوند.

وی با اشاره به عملکرد مدارس دولتی در آزمون سراسری یادآور شد: بررسی نتایج کنکور نشان می‌دهد مدارس دولتی در موفقیت دانش‌آموزان و پذیرش آنها در رشته‌های پرتقاضا سهم قابل توجهی دارند.

کاظمی افزود: مدارس استعداد‌های درخشان نیز بخشی از مجموعه مدارس دولتی محسوب می‌شوند و موفقیت دانش‌آموزان این مدارس در شهرستان‌هایی مانند نهبندان و بیرجند نشان می‌دهد دستیابی به موفقیت‌های علمی به شهر‌های بزرگ و مراکز برخوردار محدود نیست.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر سهم دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور از مدال‌های المپیاد‌های علمی افزایش یافته است، اظهار ککرد: بخشی از این مدال‌ها از تهران فاصله گرفته و به دانش‌آموزان شهر‌های کوچک و مناطق کمتر برخوردار رسیده است که این روند را می‌توان از نشانه‌های گسترش عدالت آموزشی دانست.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: استعداد علمی در سراسر کشور پراکنده است و مسئولیت نظام آموزشی این است که شرایط و فرصت لازم را برای شناسایی، پرورش و شکوفایی این استعداد‌ها فراهم کند.

وی همچنین به روند تغییر میانگین معدل دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: میانگین معدل دانش‌آموزان کشور حدود یک و ۱۵ صدم افزایش یافته است و بررسی میزان رشد معدل در انواع مدارس نیز حائز اهمیت است.

کاظمی افزود: میزان افزایش معدل در مدارس دولتی حدود یک و ۳۰ صدم و در مدارس استعداد‌های درخشان حدود ۹۴ صدم بوده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد توسعه فضا‌های آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات باید در کنار ارتقای کیفیت آموزشی دنبال شود و اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی باید به بهبود شاخص‌های آموزشی نیز منجر شود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموز یک منطقه مرزی یا شهرستان دورافتاده نیز مانند دانش‌آموزان شهر‌های بزرگ از فرصت رشد، یادگیری، رقابت و موفقیت برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: نتایج کنکور، المپیاد‌های علمی و عملکرد مدارس در نقاط مختلف کشور نشانه‌هایی از حرکت در این مسیر را نشان می‌دهد، اما استمرار این روند نیازمند توجه همزمان به زیرساخت، امکانات و کیفیت آموزشی است.

کاظمی با قدردانی از همراهی استاندار خراسان جنوبی و نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مسائل مناطق مرزی و پیگیری نیاز‌های آموزشی این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر و رفع بخشی از مشکلات موجود باشد.

وی بیان کرد: تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر می‌تواند بخشی از نیاز‌های آموزشی، ورزشی و زیرساختی شهرستان‌های استان را پاسخ دهد و لازم است روند اجرای این مصوبات با جدیت پیگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: توسعه آموزش و پرورش باید به شکلی دنبال شود که افزایش دسترسی دانش‌آموزان به فضا و امکانات آموزشی، همزمان با ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت پیش برود؛ چراکه سرمایه اصلی کشور دانش‌آموزانی هستند که امروز در مدارس سراسر ایران مشغول تحصیل و رشد هستند.