باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم

وحید خضاب مترجم و پژوهشگر، دلایل انجام عملیات هفتم اکتبر را با بازخوانی پیام شهید محمدالضیف بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر دلایل انجام عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکبر و بازخوانی دلایل آن در پیام شهید محمدالضیف در مورد انجام عملیات طوفان الاقصی انجام شد.

مطالب مرتبط
چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم
young journalists club

حمله به یهودیان استرالیا به‌نفع چه‌کسی است؟ + فیلم

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم
young journalists club

طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم
young journalists club

تداوم ایستادگی در ۲۲۰ قرار شبانه در سالروز هفتم اکتبر + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم
۶۷۹

فرار نامزد‌های جمهوری‌خواه از سایه ترامپ در آستانه انتخابات + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم
۶۰۵

کلسیم برای مفاصل خوب است؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم
۴۷۷

نورمن فینکلشتاین: آنچه در غزه رخ داد جنگ نبود، نسل‌کشی بود + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم
۴۶۹

طوفان الاقصی؛ شکست راهبردی ترمیم‌ناپذیر رژیم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم
۴۴۴

چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم

۱۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha