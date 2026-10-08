چرا هفتم اکتبر انجام شد؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0648\u0642\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0644\u0627\u06cc\u0644 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0642\u0635\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0644\u0627\u06cc\u0644 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u0627\u0644\u0636\u06cc\u0641 \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0637\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0627\u0642\u0635\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n