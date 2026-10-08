باشگاه خبرنگاران جوان - «حبیب‌الله بوربور» روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی سالیانه و هجدهمین نشست مجمع خیرین کشور در مشهد افزود: بر اساس این تفاهم، پزشکان متخصص علاقه‌مند و نیرو‌های هلال احمر می‌توانند در ارائه خدمات تخصصی مشارکت کنند.

وی بیان کرد: همچنین با سازمان نظام پزشکی نیز تفاهمی انجام شده است تا خدماتی که پزشکان در قالب این طرح ارائه می‌کنند، به‌عنوان تکلیف آموزشی آنان محسوب شود.

رییس مجمع خیرین سلامت کشور با اشاره به زیرساخت ایجادشده برای نذر تخصص اظهار کرد: پلتفرمی برای اجرای این طرح طراحی شده و هلال احمر نیز پس از بررسی، قابلیت استفاده از آن را تأیید کرده است.

بوربور ادامه داد: این پلتفرم به بانک زمان نیز متصل است تا خدماتی که افراد امروز در حوزه‌هایی مانند پزشکی، پرستاری و سایر خدمات ارائه می‌کنند، ثبت شود و در آینده در قالب بانک زمان مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: سه موضوع شامل یک روز به یاد دیروز، نذر تخصص و بانک زمان، با توجه به ظرفیت‌های موجود در خراسان رضوی می‌تواند در این استان اجرا و به‌عنوان یک الگو دنبال شود.

رییس مجمع خیرین سلامت کشور همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت تشکل‌های خیرخواهانه گفت: کسی که می‌خواهد در کشور کار خیر انجام دهد، باید یک سازمان مردمی داشته باشد که بتواند سریع به مسائل او رسیدگی کند. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل سازمان خیر و احسان مطرح شده و این موضوع در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیگیری شده است.

بوربور افزود: این طرح در کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأیید قرار گرفته و برای ادامه مسیر و تصویب نهایی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به فعالیت‌های مجمع خیرین سلامت گفت: خراسان رضوی با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌تواند اجرای طرح‌های مختلفی را به‌عنوان الگو در استان آغاز کند و این طرح‌ها را با استفاده از ظرفیت خیرین و دستگاه‌های مرتبط توسعه دهد.

رییس مجمع خیرین سلامت کشور افزود: خراسان رضوی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار مدرسه با قدمت بیش از ۵۰ سال دارد که بخشی از آنها اکنون نیازمند بازسازی هستند و طرح «روزی به یاد دیروز» می‌تواند برای جلب مشارکت فارغ‌التحصیلان این مدارس در بازسازی آنها مورد استفاده قرار گیرد.

بوربور اظهار کرد: در این طرح، فارغ‌التحصیلان مدارس قدیمی شناسایی و دعوت می‌شوند تا با بازدید و آشنایی دوباره با مدرسه محل تحصیل خود، در صورت نیاز برای بازسازی آن مشارکت کنند و این برنامه در نیشابور نیز عملیاتی شده است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: با توجه به سرمایه اجتماعی عظیم خیرین و اعتماد مردم به این مجموعه‌ها، باید سامانه‌ای شفاف برای ثبت و رصد میزان اثربخشی کمک‌های خیرین در کشور راه‌اندازی شود.

غلامحسین مظفری بر راه‌اندازی سامانه شفافیت برای ثبت و رصد میزان اثربخشی کمک‌های خیرین در کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به سرمایه اجتماعی عظیمی که در اختیار خیرین است و اعتمادی که مردم به این مجموعه‌ها دارند، باید این اعتماد روزبه‌روز افزایش یابد و میزان اثربخشی اقدامات خیرین نیز برای مردم قابل رصد باشد.

وی پیشنهاد داد: مجمع خیرین کشور به عنوان تشکل محور خیرین در کشور، یک سامانه شفافیت راه‌اندازی کند تا میزان اثربخشی کمک‌های خیرین در هر مجموعه و حوزه‌ای که انجام می‌شود، در آن ثبت و ضبط و این سامانه به‌تدریج به یک پلتفرم قوی تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این پلتفرم می‌تواند با هماهنگی بهزیستی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط شکل بگیرد و بدون اینکه موضوع الزام و نظارت به معنای دستگاه نظارتی مطرح باشد، بر روند فعالیت‌ها و میزان اثربخشی آنها تأثیر بگذارد.

مظفری افزود: به این ترتیب هر خیریه‌ای که وارد سامانه می‌شود، اطلاعات اقدامات و کمک‌های خود را در آن ثبت می‌کند و مردم می‌توانند بدانند کمک آنها، برای مثال برای درمان یک کودک مبتلا به سرطان، چه مسیری را طی کرده و به چه فرد یا مجموعه‌ای رسیده است.

وی همچنین طرح ایده و شناسایی مسائل قابل حل با کمک خیرین را یکی از موضوعات مهم در این حوزه عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که خیرین و این جامعه بزرگ می‌توانند انجام دهند، طرح ایده و مسئله است؛ باید مشخص شود چه مسائلی در کشور وجود دارد که با کمک خیرین قابل حل است و بر همان مسائل تمرکز شود.

تمام سمن‌ها در استان خراسان رضوی تعیین تکلیف شدند

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تجربه استان در تعیین تکلیف درخواست‌های مربوط به فعالیت سمن‌ها و خیریه‌ها اظهار کرد: در استانداری، تقریباً تمامی سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) را تعیین تکلیف کرده‌ایم. مواردی وجود داشت که برای صدور مجوز چهار سال معطل مانده بود؛ اعلام کردیم که اگر درخواست مشکلی دارد باید پاسخ منفی داده شود و اگر مشکلی ندارد، پاسخ مثبت صادر شود، اما نباید یک درخواست برای چهار سال معطل بماند.

مظفری ادامه داد: اکنون حداکثر در سه ماه پاسخ درخواست‌ها داده می‌شود و مراحل قانونی و استعلام‌های مربوط نیز در این مدت انجام می‌شود. در مجموع اگر در مدت مقرر پاسخ منفی داده نشود، درخواست را مثبت تلقی می‌کنیم؛ زیرا اینکه به دلیل نداشتن درک درست از موضوع، مجموعه‌ای را که در حال فعالیت است معطل نگه داریم، قابل قبول نیست.

وی با اشاره به شکل‌گیری افلاک‌نمای خیام در کنار مجموعه خیام گفت: افلاک‌نمای خیام در نوع خود در منطقه بی‌نظیر است و حتی نمونه‌های مشابه آن در کشور‌های منطقه و کشور‌های حاشیه خلیج فارس قابل مقایسه با این پروژه نیست. برای این مجموعه حدود هفت تا هشت میلیون یورو تجهیزات خریداری شده که از آخرین تجهیزات ساخته‌شده در دنیا بوده است.

به گفته وی، رییس سازمان فضایی ایران و استادان نام‌آشنای کشور از این مجموعه بازدید کرده‌اند و ظرفیت آن را مورد توجه قرار داده‌اند. این پروژه در ادامه به ظرفیتی برای فعالیت پژوهشی و آموزشی و ایجاد یک مرکز بزرگ کیهان‌شناسی تبدیل شده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شکل‌گیری این اقدامات حاصل ایجاد یک موج مثبت در میان خیرین بوده است، گفت: این پروژه در ابتدا برای مردم شناخته‌شده نبود، اما خیرین وارد شدند و با کمک‌های خود زمینه اجرای آن را فراهم کردند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی موجود در میان خیرین می‌تواند در حل مسائل و ایجاد ظرفیت‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد.