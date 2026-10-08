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جنگ با ایران؛ باتلاقی که ترامپ برای آمریکا ساخت + فیلم

افزایش قیمت نفت و سوخت، هزینه‌های سنگین نظامی و تشدید فشار تورمی، جنگ با ایران را به یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی اقتصادی و سیاسی در آمریکا تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز جنگ، هزینه‌های مالی آن برای آمریکا به ده‌ها میلیارد دلار رسیده و افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بنزین، فشار بیشتری بر خانوار‌های آمریکایی وارد کرده است. افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی نیز بر نارضایتی عمومی از ادامه جنگ افزوده است.

همزمان، افزایش مخالفت با ادامه جنگ می‌تواند به یک چالش سیاسی برای ترامپ و جمهوری‌خواهان تبدیل شود؛ چراکه بخشی از افکار عمومی آمریکا هزینه‌های اقتصادی و نظامی جنگ را مستقیماً با کاهش قدرت خرید و افت سطح زندگی خود مرتبط می‌دانند.

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