باشگاه خبرنگاران جوان ـ سفیر کره جنوبی ضمن تحسین سخت‌کوشی و روحیه خلاق مردم یزد، بر وجود اشتراکات عمیق میان یزد و کره‌جنوبی تأکید کرد و گفت: شرکت‌های کره‌ای به‌طور مستمر تحولات ایران را رصد می‌کنند که نشان‌دهنده تمایل جدی آنها برای برقراری تعاملات تجاری است.

کیم جون پیو امروز ۱۶ مهر در نشست با فعالان اقتصادی استان یزد که در محل اتاق بازرگانی یزد برگزار شد، اظهار کرد: در مدت زمان حضور در یزد و با بازدید از برخی از آثار تاریخی آن متوجه سخت‌کوشی مردمان این دیار با وجود شرایط سخت شده است.

وی ادامه داد: آنها زمینه پیشرفت خود را با خلاقیت و تلاش فراهم کرده و آثار ارزشمندی را در رمینه‌های تاریخی از خود به جای گذاشته و به فناوری‌های پیشرفته‌ای نیز دست پیدا کرده‌اند.

وی به شباهت روند پیشرفت کره‌جنوبی و یزد با تکیه بر کوشش و تلاش اشاره و تاکید کرد: همین موضوع نشان دهنده این است که می‌توان بین دو طرف مراودات خوبی شکل بگیرد.

سفیر کره با بیان این‌که فرصت‌های خوبی در یزد برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، تاکید کرد: شرکت‌های کره‌ای به طور مستمر پیگیر تحولات منطقه و ایران هستند که همین موضوع نشان می‌دهد تا چه اندازه به برقراری تعاملات تجاری با شرکت‌های ایرانی تمایل دارند.

وی با بیان این که پیشتر نیز برنامه‌هایی برای گسترش تعاملات بین ایران و کره جنوبی در دست اقدام بوده ولی به دلیل تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به سرانجام نرسیده است، گفت: با این وجود و علارغم شرایط سخت باید به آینده امیدوار بود و برای دست‌یابی به موفقیت در این زمینه تلاش کرد.

این مقام مسئول با بیان این که باید مراودات سیاسی و گفت‌و‌گو‌ها در سطح مقامات رتبه بالای دو کشور به طور مستمر ادامه یابد، تصریح کرد: هرچند در کوتاه مدت نباید انتظار داشت که این گفت‌و‌گو‌ها به همکاری منجر شود، اما زمینه‌ساز انعقاد قرارداد‌های آینده خواهد بود و پایه‌های اعتماد دو طرف را محکم خواهد کرد.

سفیر کره جنوبی در ایران با تاکید بر این که بین کره جنوبی و استان یزد در زمینه علمی نیز ظرفیت‌های خوبی وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته در این زمینه گفت‌و‌گو‌هایی را با اصفهان و برخی دیگر از شهر‌های ایران آغاز کرده بودیم و امیدوارم با به ثبات رسیدن تنش‌های منطقه‌ای رایزنی‌ها با استان یزد نیز آغاز شود.

وی با بیان این که با توجه به فرهنگ غنی کره و استان یزد، این حوزه نیز یکی دیگر از بخش‌های مدنظر برای تبادلات است، گفت: در ماه اکتبر برنامه‌ریزی برای یک رویداد فرهنگی انجام شده که امیدواریم بخشی از آن نیز به یزد اختصاص پیدا کند.

کیم جون پیو همچنین به اختصاص جعبه فرهنگی ساخت موزه بومگردی کره‌جنوبی به نمایشگاه گردشگری تخصصی یزد نیز اشاره کرد و گفت: این موزه فرهنگی همواره در تهران مستقر بود و برای اولین‌بار در ایران به شهر دیگر و یزد منتقل شده است.

وی به انجام طرح‌های بشردوستانه از طریق کویکا نیز اشاره کرد و از انجام چندین طرح مختلف در برخی از شهر‌های ایران نیز خبر داد. وی از تبادلات تجربیات بین طرفین نیز گفت و تاکید کرد: در این بخش نیز با وزارت راه و شهرسازی ایران در زمینه موضوع تامین مسکن تبادلات تجربه‌ای انجام شده که حتی بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرده است.

سفیر کره جنوبی در پایان با تاکید بر این که علارغم دو جنگ اخیر، سفارت کره در ایران بسته نشد، خاطرنشان کرد: دولت کره جنوبی همواره در کنار مردم ایران ایستاده است.

مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد نیز در ابتدای این نشست با اشاره به جایگاه این استان در صنعت و معدن کشور، اظهار کرد: افتخار می‌کنیم که بخش اعظم این به بخش خصوصی اختصاص دارد.

وی به زندگی مسالمت‌آمیز مردم یزد با وجود ادیان مختلف در طول سالیان دراز کنار هم اشاره کرد و گفت: نظر به علاقه سفیر کره جنوبی به شعر و زبان فارسی می‌توان نتیجه گرفت که حوزه فرهنگی و آموزشی از جمله حوزه‌هاییست که می‌تواند در تبادلات بین دو طرف جایگاه مناسبی داشته باشد.

دستمالچیان پیشرفت‌های حاصل شده در کره‌جنوبی را حاصل از تلاش‌های بی حد و حصر مردم آن کشور در حوزه‌های مختلف دانست و افزود: پیشتر تبادلات تجاری بین یزد و کره‌جنوبی صورت گرفته، اما اخیرا به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران حجم این معادلات کاهش یافته است.

وی در ادامه به ارائه آماری از میزان تبادلات تجاری یزد و کشور کره جنوبی بین سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: صادرات یزد در این بازه زمانی به ترتیب ۳۶۳.۷ هزار دلار، ۳۴.۲ هزاردلار و ۳۲.۸ هزاردلار بوده است و مبلغ واردات استان نیز بین سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ به ترتیب، ۶ میلیون دلار، ۸.۴۵ میلیون دلار و ۳.۴۳ میلیون دلار ثبت شده است.

این مسئول با اشاره به پایین بودن سطح فعلی تجارت دو طرف نسبت به ظرفیت اقتصادی موجود، افزود: ترکیب صادرات یزد در سال‌های اخیر متغییر بوده و شامل کنسانتره مس، قطعات جوشکاری، شیشه و آینه، کاشی و سرامیک، سنگ ساختمانی و برخی محصولات غذایی بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی یزد در ادامه به سهم بسیار محدود یزد در محصولات صادر شده از یزد به این کشور اشاره کرد و گفت: با این حال در سال ۱۴۰۲ تمام صادرات شیشه ساختمان و بیش از ۸۲ درصد از تجهیزات و لوازم برقی از یزد به کره‌جنوبی صادر شده است.

وی با بیان این که در سال ۱۴۰۳، تمام صادرات کاشی و سرامیک ایران به کره‌جنوبی از یزد انجام شده، ادامه داد: همچنین، یزد در سال ۱۴۰۴ در برخی از گروه‌های صنعتی و صنایع تبدیلی، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

دستمالچیان با بیان این که صادرات ایران به کره جنوبی وابستگی مستقیمی به سنگ و کنسانتره مس وابسته دارد، تصریح کرد: ۹۷.۶ درصد از صادرات سال ۱۴۰۳ و ۹۸ درصد از صادرات سال ۱۴۰۴ ایران به کره جنوبی به این کالا اختصاص داشته است.

وی افزود: با توجه به عدم تداوم صادرات سنگ و کنسانتره مس از یزد در سال‌های بعد از ۱۴۰۲، سهم این استان از صادرات به کره با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به نقش کره‌جنوبی در تامین‌کنندگی نیاز‌های صنعتی استان یزد اشاره کرد و گفت: مهمترین گروه‌های وارداتی از این کشور به استان یزد، پلیمر‌ها و مواد اولیه پلاستیک، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، مواد شیمیایی، کاغذ و مقوا، آهن و فولاد و تجهیزات تخصصی بوده‌اند.

وی با بیان این که میان بخشی از توان صادراتی یزد و تقاضای واقعی کره‌جنوبی هم‌پوشانی وجود دارد، خاطرنشان کرد: از جمله این کالا‌ها می‌توان به کنسانتره مس، کاشی و سرامیک، قطعات جوشکاری و شیشه اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی با اعلام این که در سال ۱۴۰۴، سبزیجات و سیب‌زمینی منجمد، محصولات میوه‌ای فرآوری شده و سنگ ساختمانی از استان یزد به کره‌جنوبی انجام شده است، تاکید کرد: بازار این کشور برای دو گروه سبزیجات منجمد و محصولات میوه‌ای فرآوری شده در مجموع به حدود ۳۸۵ میلیون‌دلار می‌رسد و این گروه‌ها می‌توانند به تنوع بخشی سبد صادراتی یزد، به شرط امکان عرضه مستمر و رقابتی کمک کنند.

وی با بیان این که کنسانتره مس، کاشی و سرامیک و قطعات جوشکاری در اولویت‌های پیشنهادی صادرات استان به این کشور در ردیف اول قرار دارند، افزود: صادرات شیشه، سبزیجات منجمد و محصولات میوه‌ای فرآوری شده نیز پیشنهاد‌های بعدی هستند.

وی با اشاره به جایگاه سومی یزد در تولید پسته در کشور و مرغوبیت انار این استان، محصولات مذکور را از دیگر موارد پیشنهادی برای صادرات عنوان کرد و ادامه داد: همچنین، سنگ‌های ساختمانی، زعفران، انجیرو گچ نیز می‌تواند در این لیست قرار بگیرند.

دستمالچیان در پایان با تاکید بر این که ظرفیت‌ها و فرصت‌های بیشماری برای سرمایه‌گذاری بین استان یزد و کشور کره‌جنوبی وجود دارد که به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران جامع عمل پوشانده نشده است، اظهار کرد: امید است با رهایی از بند تحریم‌ها شاهد تبادلات تجاری و فرهنگی بیشتری بین دو طرف صورت گیرد.

سید عبدالرضا موسوی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان یزد نیز در این نشست به قدمت ۵۰۰ ساله روابط ایران و کره‌جنوبی اشاره و با بیان این که همواره بین مردم دو کشور روابط حسنه جاری بوده است، گفت: سابقه روابط رسمی بین دو کشور نیز ۶۳ سال و همواره سازنده بوده است.

وی با بیان این که باید از این سرمایه معنوی در جهت گسترش تعاملات استفاده کرد، افزود: در گذشته نیز بین استان یزد و جمهوری کره سالانه تا ۱۸ میلیارد دلار روابط تجاری برقرار بوده است.

موسوی با اشاره به جایگاه صنعتی یزد از آمادگی کامل این استان در زمینه‌های صنعتی، اعزام و پذیرایی از هیات‌های اقتصادی در جهت افزایش تعاملات و تبادلات تجاری و اقتصادی خبر داد.

وی همچنین از داشتن مواضع منطقی و معقولانه رئیس جمهور کره‌جنوبی در عدم دخالت نظامی در خلیج‌فارس و تنگه هرمز علارغم فشار‌های آشکار آمریکا و شخص ترامپ قدردانی و تاکید کرد: این اقدام مثبت قطعا در اذهان مردم ایران باقی مانده و از سرمایه‌های معنوی جمهوری کره نزد ایرانیان خواهد بود.

منبع؛ ایسنا