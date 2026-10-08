باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر اطلاع‌رسانی رئیس پارلمان لبنان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد «نبیه بری» در دیدار با «جیمز لانکفورد»، عضو سنای آمریکا، تاکید کرده است که رژیم تروریستی اسرائیل به هیچ یک از توافق‌های منعقدشده با لبنان پایبند نبوده است.

در این بیانیه آمده است که بری در بیروت از جیمز پل لانکفورد، سناتور ایالت اوکلاهما، با حضور «میشل عیسی»، سفیر آمریکا در لبنان، استقبال کرد. در این دیدار، اوضاع کلی لبنان و منطقه، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین روابط لبنان و آمریکا بررسی شد.

بری با اشاره به توافق‌هایی که رژیم تروریستی اسرائیل به آنها پایبند نبوده است، از قطعنامه ۴۲۵ گرفته تا قطعنامه ۱۷۰۱ و توافق نوامبر ۲۰۲۴ و در نهایت «توافق چارچوب سه‌جانبه»، گفت: «مشکل همچنان همان است؛ اسرائیل به تعهدات خود در تمامی توافق‌ها پایبند نیست.»

او افزود که در این دیدار همچنین تحولات جنوب لبنان و روند «توافق چارچوب» در شرایط ادامه حملات رژیم تروریستی اسرائیل به روستا‌ها و شهرک‌های جنوب لبنان بررسی شد.

دیدار بری با لانکفورد در چارچوب رایزنی‌های جاری درباره تحولات جنوب لبنان و روند تفاهم‌های مربوط به توقف اقدامات خصمانه انجام شد؛ این در حالی است که لبنان، بر اساس مواضع رسمی خود، بر ضرورت اجرای توافق‌ها و خروج نیرو‌های اشغالگر رژیم تروریستی اسرائیل از مناطقی از خاک لبنان که همچنان تحت اشغال هستند، تاکید دارد.

رئیس پارلمان لبنان همچنین پیش‌تر در همین روز با «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، دیدار کرده بود. در این دیدار نیز وضعیت جنوب لبنان، تداوم نقض توافق‌ها از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، آینده نیرو‌های یونیفل و نقش اتحادیه اروپا در حمایت از لبنان مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: اسپوتنیک