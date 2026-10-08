باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم های فوتبال سپاهان و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۸:۴۵ امروز (پنجشنبه) در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که شاگردان نویدکیا با نتیجه ۶ بر یک به برتری دست یافتند.

آریا یوسفی (۱۲، ۵۴)، احسان حاج‌صفی (۳۸، ۴۷)، مهدی لیموچی (۶۷) و آریا شفیع دوست (۷۹) برای سپاهان موفق به گلزنی شدند. یادگار رستمی (۱+۴۵) تنها گل فجر را به ثمر رساند.

شاگردان محرم نویدکیا با این پیروزی ۱۳ امتیازی شدند و تا رده چهارم جدول رده‌بندی بالا آمدند و به نوعی بار دیگر خودشان را مدعی نشان دادند. شاگردان رسول خطیبی نیز با ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم ایستادند.

قضاوت این دیدار برعهده حسین زمانی بود و مجید نصیری از فجر را با کارت زرد جریمه و کسری طاهری، مهاجم سپاهان را دقیقه ۸۴ اخراج کرد.

پیش از بازی از احسان حاج‌صفی، کاپیتان سپاهان به دلیل رکورد تعداد بازی‌های ملی تقدیر شد. او با ۱۵۰ بازی در این زمینه رکورددار شد.