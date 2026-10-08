در پی حمله موشکی به فرودگاه ملک خالد ریاض، دست‌کم یک هواپیما به‌شدت آسیب دید و نزدیک به نیمی از پرواز‌های خروجی این فرودگاه لغو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو منبع مطلع به فرانس‌پرس گفتند که دست‌کم یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد ریاض، ساعاتی پس از حملات موشکی یمن علیه این فرودگاه، به‌شدت آسیب دیده است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد دود مشاهده‌شده امروز در فرودگاه ریاض از یک هواپیمای متوقف‌شده برخاسته که گمان می‌رود مسافری در آن حضور نداشته است.

این تحولات پس از آن رخ داد که نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند برای سومین بار در روز پنجشنبه فرودگاه ریاض را هدف قرار داده‌اند و تاکید کردند این عملیات موجب وارد شدن خسارت و اختلال در تردد هوایی این فرودگاه شده است.

در همین راستا، داده‌های جمع‌آوری‌شده از سوی شرکت تحلیل هوانوردی «سریوم» نشان می‌دهد تا ساعت ۱۵ به وقت گرینویچ، ۴۹.۷ درصد از پرواز‌های خروجی فرودگاه ریاض لغو شده است. این شرکت همچنین از احتمال لغو ۳۱ پرواز دیگر در روز جمعه در فرودگاه‌های مختلف عربستان خبر داده است.

هم‌زمان، نیرو‌های مسلح یمن بار دیگر به تمامی شرکت‌های هواپیمایی جهان درباره ادامه انجام پرواز در حریم هوایی عربستان به استثنای حریم هوایی مناطق مقدس مکه و مدینه، هشدار دادند و اعلام کردند این آسمان «به صحنه عملیات نظامی تبدیل شده است». 

نیرو‌های مسلح یمن همچنین به تمامی کارکنان، کارشناسان، مهندسان و کارگران شاغل در تاسیسات نفتی عربستان هشدار دادند از حضور در مکان‌هایی که از سوی نیرو‌های یمنی به‌عنوان اهداف نظامی تعیین شده‌اند خودداری کنند تا جان آنها در معرض خطر قرار نگیرد؛ خواه این تاسیسات پیش‌تر هدف قرار گرفته باشند یا اهداف جدیدی باشند.

نیرو‌های یمنی اعلام کردند این حملات در چارچوب پاسخ مستمر به حملات عربستان و هدف قرار دادن مستقیم زیرساخت‌ها و اماکن غیرنظامی در استان‌های صنعا، صعده، تعز، حجه و مارب و همچنین در واکنش به محاصره تحمیلی علیه یمن انجام می‌شود.

برچسب ها: حمله به عربستان ، جنگ یمن ، فرودگاه ریاض
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