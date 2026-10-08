باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با ایران خبر داد و اعلام کرد ۲۷ شرکت، ۶ فرد و ۲۲ کشتی به فهرست تحریم‌ها علیه تهران اضافه شده‌اند.

در این راستا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این تحریم‌ها شرکت‌های فعال در حوزه کشتیرانی، مدیریت دریایی و تجارت را در چند کشور از جمله هند، ترکیه، چین، امارات، انگلیس و جزایر مارشال هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه این دفتر، کشتی‌های تحریم‌شده شامل نفتکش‌های حامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز مایع، مواد شیمیایی و قیر هستند که با پرچم کشور‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد چند شهروند هندی و یک شهروند ترکیه‌ای در این دور از تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

تحریم‌های مذکور در حالی اعمال می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش گفت که مذاکرات «سازنده‌ای» با تهران در جریان است.

او صبح امروز هم گفته بود که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید در تلاش برای دستیابی به توافق با ایران است و در این زمینه «پیشرفت بسیار خوبی» حاصل شده است.

منبع: الجزیره