باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عمران عباسی کالی سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تامین معیشت معلمان گفت: معلمان مانند همه مردم جامعه، به‌طور طبیعی از حقوق و مزایای تعریف‌شده‌ای برخوردارند؛ حقوقی که در ازای عمری که هزینه کرده‌اند و زحماتی که متحمل شده‌اند.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائمشهر در مجلس اظهار کرد: جایگاهی که امروز برای نظام آموزش، به عبارتی توسعه آموزش در دنیای امروز، تعریف شده است، باید به‌گونه‌ای باشد که فرد را از دغدغه‌ها و مسائل حاشیه‌ای در مسیر زندگی بی‌نیاز و در مسیر تصمیم‌گیری‌های زندگی توانمند کند. در نتیجه، بایستی حقوق شهروندی، حرمت، کرامت انسانی و کرامت شغلی آنان حفظ شود که از جمله این موارد، بحث حقوق ماهانه است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در طی این سال‌ها، کارهای خوبی برای معلمان انجام گرفته است، تصریح کرد: من خودم معلم هستم و بحث رتبه‌بندی، یک گام بسیار خوب و مساعد بود. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز برای همه عزیزان مشغول در نهادهای دولتی، کارمندان عزیز و کارگران عزیز، فضای خوبی دیده شد، اما اکنون چیزی که ما در آن گرفتار هستیم، این است که تورم و گرانی آن‌قدر از مبلغ افزایش حقوق پیشی گرفته است که این دو هرگز قابل قیاس نیستند و در یک خط تعادلی قرار ندارند.

عباسی بیان کرد: این همان مسئله‌ای است که به معنای واقعی، نیاز داریم در نظام آموزش و پرورش دیده شود. در نتیجه، تمام تلاش ما این است که حداقل خط تعادل میان دریافتی و هزینه‌ها را بتوانیم مدیریت کنیم و مجلس نیز در این مسیر پای کار باشد؛ به‌ویژه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که وظیفه ذاتی آن این است که در خدمت این عزیزان باشد، تا نهایتاً بتوانیم حداقل حقوق و دستمزد را برای معلمان در نظر بگیریم.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: به یقین، امروز دریافت ماهانه ۲۵ تومان، ۲۰ تومان یا ۳۰ تومان حقوق، شاید عدد بزرگی باشد، اما با توجه به آنچه در مسیر زندگی‌مان وجود دارد که خدای ناکرده اگر قرار باشد ما یک فضای درمانی داشته باشیم یا حتی، ان‌شاءالله تعالی، فضای جشن و سروری داشته باشیم، هرگز با این معادلاتی که امروز داریم، قابل قیاس نیست. ما نیز تمام تلاشمان بر این است که بتوانیم در خدمت این عزیزان، کمک‌هایی را ارائه کنیم.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائمشهر در مجلس درباره نحوه جذب معلمان اظهار کرد: تمام تلاش بر این است که اولاً از مسیر دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و تربیت معلم، بتوانیم نیازمندی نظام تعلیم و تربیت را برطرف کنیم که این زیباترین جلوه است، اما درباره خلأها گفته‌اند که از طریق ماده ۲۸ بتوانیم در خدمت عزیزانی باشیم که از دانشگاه‌های مختلف، در رشته‌های مورد نیاز، فارغ‌التحصیل شده‌اند و این امر طبق آزمون انجام شود که متأسفانه در سال ۱۴۰۵، به‌دلیل فضای جنگی موجود، این کار اتفاق نیفتاد.

عباسی تصریح کرد: ما خواستار سروسامان بخشیدن به آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی، پیشدبستانی‌های ضمیمه دولت و حق‌التدریسی‌ها بودیم که حق‌التدریسی‌ها انجام شد، اما مابقی تا این لحظه انجام نشده البته حسب نشستی که فراکسیون فرهنگیان با حضور نایب‌رئیس مجلس، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان استخدامی کشور شکل گرفت، در آنجا تصمیم بر آن شد که ۱۱ نفر از عزیزانمان از وزارت آموزش و پرورش، سازمان استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه به انضمام سه نفر از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، همچنین دو نفر از کمیسیون اجتماعی و دو نفر هم از فراکسیون فرهنگیان در این مسیر حضور داشته باشند و با یکدیگر مسیر را بررسی کنند تا به نتیجه مورد انتظار، در جهت حل موضوع به شکل عملی برسیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: حالا ما درد دل می‌کنیم؛ یک زمان هم‌نوایی می‌کنیم، هم‌زادی می‌کنیم، اما یک موقع باید موضوع را درمان ‌کنیم. درمان، امری است بسیار سخت و زمخت که بایستی همه این چرخه به اتفاق هم، دولت و دو معاونت ریاست جمهوری، یعنی وزارت آموزش و پرورش و معاونت ریاست جمهوری و عزیزانمان در خانه ملت به اتفاق هم بنشینند تا این موضوع را به یک سامانی برسانند که رضایت عامه در آن حاصل شود.