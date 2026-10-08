باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر و سرعت عمل نیرو‌های عملیاتی صنعت برق، نقص فنی پیش‌آمده در خطوط انتقال انرژی که بر اثر وقوع طوفان در برخی نقاط جنوبی و غربی پایتخت ایجاد شده بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.

این شرکت ضمن قدردانی از صبر، بردباری و همراهی شهروندان تهرانی در طول مدت بروز این حادثه، تأکید کرد: شبکه برق تهران هم‌اینک در وضعیت پایداری کامل قرار دارد.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در پایان از تمامی شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه نقطه ناایمن احتمالی در شبکه توزیع برق، مراتب را به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ به اطلاع کارشناسان برسانند.