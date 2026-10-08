تیم فوتبال فولاد خوزستان در اهواز، مس شهر بابک را شکست داد و به یک امتیازی تیم رده سوم جدول رسید.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در آخرین دیدار از روز اول هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فولاد خوزستان و مس شهر بابک از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مقابل هم قرار گرفتند که فولاد با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد.  

محمدصادق نادرپور (۳۶ - گل به خودی) و امیرحسین جولانی (۵۱) برای فولاد و زبیر نیک‌نفس (۷۰) برای مس شهر بابک گلزنی کردند.  

شاگردان حمید مطهری با این پیروزی ۱۲ امتیازی شدند و با یک بازی کمتر در رده هفتم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. آنها بدون احتساب بازی‌های فردا با تیم سوم جدول تنها یک امتیاز فاصله دارند. شاگردان قاسم شهبا نیز با ۵ امتیاز در جایگاه هفدهم ایستادند.  

قضاوت بازی را برعهده هادی علی‌نیافرد بود و امیرحسین جولانی از فولاد و مهدی محمدی از مس را با کارت زرد جریمه کرد. همچنین محمد آژیر از مس با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد.  

برچسب ها: تیم فولاد خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
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