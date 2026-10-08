باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام والمسلمین رحیمی رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شیراز، در مراسم گرامی‌داشت هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک این هفته به دلاورمردان عرصه نظم و امنیت، گفت: امنیت یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه و زیربنای عبادت، اقتصاد، رشد و تعالی انسان‌هاست و کارکنان انتظامی با صرف عمر و توان خود برای تأمین امنیت مردم، در حقیقت سرمایه ارزشمندی را در راه خدمت به خلق خدا هزینه می‌کنند.

او در این مراسم با اشاره به روایتی از امام سجاد (ع) اظهار کرد: انسان در طول زندگی با مصیبت‌ها و آزمون‌های مختلفی مواجه می‌شود، اما اگر از این حوادث درس بگیرد، می‌تواند مسیر زندگی خود را اصلاح کند. یکی از مهم‌ترین نکات این روایت، توجه به گذر عمر است؛ هر روز که سپری می‌شود، بخشی از عمر انسان از دست می‌رود و این سرمایه دیگر قابل بازگشت نیست.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شیراز افزود: انسان باید از عمر خود در مسیر بندگی خدا، خدمت به خانواده، خدمت به مردم و انجام کار‌های خیر استفاده کند؛ چراکه عمر زمانی ارزشمند می‌شود که در مسیر خدمت و رضایت الهی هزینه شود.

رحیمی با بیان اینکه کارکنان انتظامی بخش مهمی از عمر خود را برای تأمین امنیت جامعه صرف می‌کنند، تصریح کرد: شاید مأموران انتظامی در مسیر خدمت با ناملایمتی‌هایی نیز مواجه شوند، اما حقیقت این است که آنان عمر خود را برای ایجاد امنیت مردم هزینه می‌کنند و این خدمت، ارزش بسیار بالایی دارد.

او ادامه داد: امنیت تنها به معنای نبود تهدید نیست، بلکه زمینه‌ساز بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی است. اگر امنیت وجود نداشته باشد، امکان عبادت، فعالیت اقتصادی، رشد اجتماعی و بسیاری از امور زندگی به شکل مطلوب فراهم نخواهد بود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شیراز با اشاره به اهمیت خدمت نیرو‌های انتظامی گفت: امروز اگر مردم با آرامش در مساجد، حرم‌های مطهر و دیگر اماکن مذهبی حضور پیدا می‌کنند و به عبادت و زیارت می‌پردازند، بخشی از این آرامش مرهون تلاش نیرو‌هایی است که برای برقراری نظم و امنیت در جامعه خدمت می‌کنند.

رحیمی همچنین با اشاره به اهمیت روزی حلال در زندگی اظهار کرد: انسان باید برای کسب روزی تلاش کند، اما در این مسیر نباید حلال و حرام را با یکدیگر مخلوط کند. ثروت، فرزند و خانواده از نعمت‌های الهی و از زیبایی‌های زندگی هستند، اما برخورداری از این نعمت‌ها زمانی ارزشمند است که در مسیر صحیح و حلال مورد استفاده قرار گیرند.

او با بیان اینکه مسئولان نیز وظیفه دارند برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کنند، افزود: مشکلات اقتصادی و گرانی، ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای بهبود شرایط زندگی مردم را دوچندان می‌کند، اما در کنار این تلاش‌ها، انسان باید به وظیفه خود در قبال خداوند توجه داشته باشد و از مسیر حلال خارج نشود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به سومین نکته مطرح‌شده در روایت امام سجاد (ع) گفت: انسان هر روز که به پایان می‌رساند، یک گام به مرگ نزدیک‌تر می‌شود و نمی‌داند سرانجام او در چه مسیری رقم خواهد خورد؛ از این رو، یکی از مهم‌ترین دعا‌های مؤمنان باید عاقبت‌به‌خیری باشد.

رحیمی با اشاره به ماجرای «حر بن یزید ریاحی» در واقعه عاشورا خاطرنشان کرد: حر در ابتدا در برابر امام حسین (ع) قرار گرفت، اما در لحظه‌ای حساس مسیر خود را تغییر داد و به جمع یاران امام پیوست. این ماجرا نشان می‌دهد که انسان نباید از اصلاح مسیر زندگی خود ناامید شود و باید همواره برای بازگشت به مسیر حق آماده باشد.

او، معرفت، ادب و شناخت را از عوامل مهم عاقبت‌به‌خیری دانست و گفت: معرفت و شناخت می‌تواند مسیر زندگی انسان را تغییر دهد. انسان مؤمن باید در برابر رفتار نادرست دیگران نیز اخلاق و ادب خود را حفظ کند و بدی را با بدی پاسخ ندهد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شیراز با اشاره به خدمت نیرو‌های انتظامی به مردم اظهار کرد: کارکنان انتظامی در هر نقطه‌ای که برای تأمین امنیت مردم حضور پیدا می‌کنند، چه در مساجد و حرم‌ها و چه در دیگر اماکن و مأموریت‌ها، در حال خدمت به خلق خدا هستند و این خدمت می‌تواند توشه‌ای ارزشمند برای آخرت آنان باشد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی، گفت: امروز دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد ناامنی و استفاده از شیوه‌های مختلف، باور‌ها و اعتقادات جامعه را تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین حفظ ایمان، معنویت، انس با اهل‌بیت (ع) و تقویت روحیه خدمت و مسئولیت‌پذیری، اهمیت ویژه‌ای دارد.

او، با قدردانی از تلاش نیرو‌های مسلح و انتظامی افزود: باید برای همه نیرو‌هایی که در عرصه دفاع و امنیت کشور فعالیت می‌کنند، از جمله نیرو‌های انتظامی، سپاه، ارتش و سایر مجموعه‌های نظامی و امنیتی دعا کرد؛ چراکه این نیرو‌ها در خط مقدم تأمین امنیت کشور و مردم قرار دارند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شیراز در پایان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه نظم و امنیت، بر ضرورت قدرشناسی از فرصت خدمت و توجه به عاقبت‌به‌خیری تأکید کرد و گفت: محبت اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سرمایه‌ای ارزشمند برای مؤمنان است و باید قدر این نعمت الهی را دانست.