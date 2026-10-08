فرماندار فاریاب در جنوب استان کرمان از شهادت یکی از کارکنان نیروی انتظامی این شهرستان در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابوالحسن حسینی شامگاه پنجشنبه افزود: دقایقی پیش، سرگرد مهدی جمشیدی از پرسنل خدوم فرماندهی انتظامی شهرستان، در مرکز این شهر مورد حمله مسلحانه افرادی ناشناس قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی بیان کرد: متأسفانه در این تیراندازی، فرزند سرگرد جمشیدی همراه وی بوده است.

فرماندار فاریاب تأکید کرد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام تروریستی با جدیت در دست پیگیری است و جزییات تکمیلی این پرونده پس از حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

فاریاب یکی از شهرستان‌های جنوب استان کرمان است. مرکز این شهرستان، شهر فاریاب است. این شهرستان در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۹ از شهرستان کهنوج جدا و مستقل شد.