باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور پس از تساوی این تیم برابر تیم استقلال در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: دو تیم مدعی با هم بازی داشتند و مساوی نتیجه عادلانه‌ای بود. واقعا نگران آسانی بودم، چون استقلال نماینده ایران در آسیاست.

او افزود: سازمان نظام وظیفه مرا فرستاد تا از کتفم‌ام آر آی بگیرم، هر کسی بخواهد برود خدمت باید این روال را طی کند. با اینکه تاندون کتف چپم مشکل دارد، اما با همین کتف، سه جام جهانی بازی کردم. به جان بچه‌هایم دنبال معافیت نیستم.

بیرانوند گفت: بازیکنانی داریم که معافیت پزشکی و روانی دارند، اما مشغول بازی هستند. امیدوارم اعلام شود که من به دنبال معافیت پزشکی نبودم و امیدوارم اجازه دهند علیرضا بیرانوند از حق شهروندی‌اش استفاده کند. برای هر کسی برگه اعزام بیاید، دو بار و برای یکماه می‌تواند تمدید کند و امیدوارم من هم بتوانم از این فرصت استفاده کنم تا در شرایط بازی باشم و در جام ملت‌ها بتوانم بازی کنم.

دروازه بان تراکتور گفت:‌ای کاش حضور کادر فنی تیم ملی در بازی‌های لیگ برتری، قبل از این فیفادی رخ می‌داد. من تا جایی که امکانش باشد به تیم ملی کمک می‌کنم و هر وقت هم نتوانم کمک کنم، مثل یک مرد کناره‌گیری می‌کنم. بازیکنان تیم ملی می‌دانند که باید در جام ملت‌ها خاطره خوبی برای هواداران تیم ملی خلق کنند. کلین‌شیت‌های من به خاطر تمرکز و عدم مصاحبه با رسانه‌ها بود. از لحاظ روحی عالی و بیست هستم. من یک نردبان درست کردم که همه از آن بالا می‌روند.

او بیان کرد: تراکتور از داخل، مریض است و این را به مالک باشگاه می‌گویم تا به داد بازیکنان برسند. بازیکنان ما فقط ۷ درصد از قراردادشان را گرفتند. بچه‌های ما دغدغه مالی دارند. از مدیرعامل باشگاه می‌خواهم به جای ایجاد حاشیه، به فکر بازیکنان تیم باشند و اول شرایط تیم را حل کنند و بعد بروند سراغ حاشیه‌سازی.

بیرانوند درباره مذاکره با استقلال گفت: تصمیم بزرگی گرفتم و نیم‌فصل سرباز می‌شوم و جایی خواهم رفت که آرامش داشته باشم و وقتی بازیکن آزاد شوم، تصمیمی می‌گیرم که به آینده‌ام کمک کند.