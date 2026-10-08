در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیست دریای خزر، رئیس‌جمهور کشورمان و رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، و آقای ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر در ترکمنستان، با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، طرفین با مرور دستاورد‌های حاصله در روابط دوجانبه، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و استراتژیک در بخش‌های کلیدی از جمله انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و تجارت تمرکز کردند.

در جریان این تبادل نظر، طرفین بر ضرورت تسریع در روند نهایی‌سازی و تکمیل پروژه‌های مشترکو همچنین عزم خود جهت گسترش ابعاد همکاری‌های همه‌جانبه در راستای منافع ملی دو کشور و ثبات منطقه‌ای تاکید کردند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پوتین
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