مدیرکل میراث فرهنگی فارس از تغییر رویکرد برنامه‌های یادروز حافظ خبر داد و گفت: امسال برنامه‌ها با محوریت حضور عمومی مردم و در قالب رویدادهای «مهر شیراز» برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، با اشاره به برنامه‌های تدارک‌دیده‌شده برای یادروز حافظ گفت: رویکرد امسال در برگزاری این مناسبت، فاصله گرفتن از چارچوب‌های رسمی و حرکت به سمت برگزاری جشنی مردمی است؛ به‌گونه‌ای که شهروندان شیراز و گردشگران نیز بتوانند در برنامه‌های یادروز حافظ حضور داشته و در آن مشارکت کنند.

او افزود: در همین راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌ها با عنوان «از شور عرفان تا راز غزل» طراحی و اجرا شده است که هدف آن تقویت ارتباط معنوی مخاطبان با اندیشه و آثار حافظ در بستر فضای شهری و گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای حضور شهروندان و گردشگران در حافظیه اظهار کرد: ورود به مجموعه حافظیه در روز‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه برای تمامی شهروندان و میهمانان رایگان خواهد بود.

مریدی ادامه داد: در روز ۲۰ مهرماه نیز بازدید از مجموعه حافظیه تا ساعت ۱۵ به صورت رایگان امکان‌پذیر است، اما پس از این ساعت، مجموعه امکان پذیرش و میزبانی از شهروندان، میهمانان و مسافران را نخواهد داشت.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب رویداد‌های «مهر شیراز» بیان کرد: مجموعه برنامه‌های «از شور عرفان تا راز غزل» با هدف نزدیک‌تر کردن مخاطبان به اندیشه‌ها و غزل‌های حافظ و فراهم کردن زمینه حضور عمومی مردم و گردشگران در این مناسبت طراحی و اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در پایان خاطرنشان کرد: این برنامه‌ریزی‌ها با هدف فراهم کردن فرصتی برابر برای حضور گروه‌های مختلف جامعه در فضای معنوی یادروز حافظ و همچنین نمایش جلوه‌ای از مهمان‌نوازی شهر شیراز در قالب رویداد‌های «مهر شیراز» انجام شده است.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، حافظیه ، یادروز حافظ شیرازی ، بازدید رایگان
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