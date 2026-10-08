باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - همزمان با گذشت بیش از دویست شب از حماسه‌آفرینی ملت شریف در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را ترجمه کردند.

بیش از ۲۰۰ شب از میدان‌داری و حماسه‌آفرینی یزدی‌ها در تجمعات شب‌های اقتدار می‌گذرد؛ حضوری یکپارچه که مصداقی بارز از اتحاد میان مسلمانان را در مقام عمل به جهانیان بویژه کشور‌های اسلامی معرفی کرده است؛ الگویی تمام‌عیار از میهن‌پرستی که آغاز و اعلانش از گلدسته‌های مساجد و تداوم و استمرارش با حضور یکپارچه مردم عزیز ایران محقق شد و بچه‌های مسجد در این میان خوش درخشیدند. جمعی که همواره در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی، اولین پرچم‌دار در حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و هستند.